Kanada Dünya Kupası'nda var mı? Kanada Dünya Kupası'na gidiyor mu?

2022 Dünya Kupası'nın başlamasına günler kala futbol severler turnuvaya katılacak ülkeler hakkında bilgi topluyor. Peki, Kanada Dünya Kupası'nda var mı, yok mu? Kanada Dünya Kupası'na gidiyor mu? İşte, Kanada Dünya Kupası'na katılacak mı? Detaylar...

Kanada Dünya Kupası'nda var mı? 2022 Dünya Kupası'nın başlamasına günler kala futbol severler turnuvaya katılacak ülkeler hakkında bilgi topluyor. Peki, Kanada Dünya Kupası'nda var mı, yok mu? Kanada Dünya Kupası'na gidiyor mu? İşte, Kanada Dünya Kupası'na katılacak mı? Detaylar haberimizde...

KANADA DÜNYA KUPASINDA VAR MI?

Kanada 2022 Dünya Kupası'na katılacak ülkeler arasında yer almaktadır. Dünya Kupası'nda H grubunda yer alan Kanada'nın gruptaki rakipleri Belçika, Hırvatistan ve Fas'tır. 2022 Dünya Kupası'na katılacak ülkeler gruplarına göre şu şekildedir:

A Grubu: Katar, Hollanda, Senegal, Ekvador

B Grubu: İngiltere, ABD, İran, Galler

C Grubu: Arjantin, Meksika, Polonya, Suudi Arabistan

D Grubu: Fransa, Danimarka, Tunus, Avustralya

E Grubu: İspanya, Almanya, Japonya, Kosta Rika

F Grubu: Belçika, Hırvatistan, Fas, Kanada

G Grubu: Brezilya, İsviçre, Sırbistan, Kamerun

H Grubu: Portekiz, Uruguay, Güney Kore, Gana

2022 DÜNYA KUPASI'NA HANGİ ÜLKE NASIL KATILDI?