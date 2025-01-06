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Kanada'da hükümet depremi! Başbakan Justin Trudeau istifa etti

Kanada başbakanı Trudeau neden istifa etti? Kanada'da neler oluyor?

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Kanada Başbakanı Justin Trudeau 9 sene sonra görevi bırakıyor. Trudeau, 2015 yılından bu yana başbakanlık görevini yürütüyordu. Peki, Kanada başbakanı neden istifa etti? Kanada'da neler oluyor?

53 yaşındaki başbakan, Liberal Parti yeni bir lider seçene kadar görevde kalacağını, parlamentonun 24 Mart'a kadar askıya alınacağını da söyledi. Kanada başbakanı neden istifa etti? Kanada'da neler oluyor?

KANADA BAŞBAKANI NEDEN İSTİFA ETTİ?

Kanada Başbakanı Justin Trudeau 9 sene sonra görevi bırakıyor. Trudeau, 2015 yılından bu yana başbakanlık görevini yürütüyordu.

53 yaşındaki başbakan, Liberal Parti yeni bir lider seçene kadar görevde kalacağını, parlamentonun 24 Mart'a kadar askıya alınacağını da söyledi.

Justin Trudeau istifa açıklamasında parti içi kavga olduğunu ve bu atmosferde parti lideri olarak seçime giremeyeceğini söyledi.

Kanada, 20 Ocak'ta göreve başlayacak olan Donald Trump'ın ekonomik tehditleri nedeniyle zor bir siyasi atmosfer içindeydi.

TRUDEAU'YA İSTİFA ÇAĞRISI YAPILMIŞTI

İktidardaki Liberal Partinin 153 milletvekilinden 24'ü, "gelecek seçimlerde yenilgi endişesiyle" partinin lideri ve Başbakan Trudeau'ya 28 Ekim 2024'e kadar istifa etmesi için çağrı yapmıştı.

Trudeau, istifa çağrısının ardından bir sonraki seçimde de yarışacağını açıklamıştı.

Kanada başbakanı Trudeau neden istifa etti? Kanada'da neler oluyor?
Osman DEMİR
Osman DEMİR
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