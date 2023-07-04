Kan vermeden önce sigara içilir mi? Hastanede kan vermeden önce yapılamaması gerekenler! Su içilir mi? Kan vermeden önce ne yenir, ne yenmez?

Kan bağışı yapmak veya kan değerlerine baktırmak isteyen vatanadaşlar, "Kan vermeden önce sigara içilir mi?" sorusunun yanıtını merak ediyor. Araştırılan sorulardan biri olarak karşımıza çıkan kan vermeden önce yapılması gerekenler hakkında detayları derledik. Bunlara dikkat edilerek sağlıklı şekilde kan verilebilir. Peki, Kan vermeden önce yapılması gerekenler nedir? Kan vermeden önce su içilir mi? Kan vermeden önce neler yasak? Kan vermeden önce sigara içilir mi? İşte, yanıtlar...

Kan vermeden önce sigara içilir mi? sorusu gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Kan tahlili yaptırmadan önce bir dizi tedbirlere uymalısınız. Bunun için beslenme düzeni çok önemledir. Peki, Kan vermeden önce su içilir mi? Kan vermeden önce yapılması gerekenler nelerdir?

KAN VERMEDEN ÖNCE YAPILMASI GEREKENLER NELERDİR?

Kan alımından önceki 24 saat içerisinde hasta aşırı egzersiz yapmaktan kaçınmalıdır,

Kan alınmadan önceki 8-12 saat içerisinde hastanın su dışında herhangi bir şey yiyip-içmemesi gerekir,

Kan alma işleminden 1 saat öncesinde hastanın sigara, alkol ve kan değerlerini değiştirebilecek her şeyden uzak durması gerekir,

Kan alımından 20 dakika önce, hastanın sabit pozisyonda kendini yormadan dinlenmesi gerekir,

Kullanılan bir ilaç veya vitamin varsa kan alımından önce mutlaka doktora bildirilmelidir,

Kan vermek için sabahın erken saatleri tercih edilmelidir.

KAN VERMEDEN ÖNCE SİGARA İÇİLİR Mİ?

Açlık süresi, 16 saatten uzun olmamalıdır. Kan vermeye gelmeden önceki gece saat 21:00'den sonra, suyun dışında, çay ve kahve dahil, hiçbir şey yemeyiniz ve içmeyiniz; sigara da kullanmayınız. Çünkü sigaranın nikotini, bazı hormon düzeylerini ve CBC değerlerini etkilemektedir.

Hastanın kan vermeden önce 20 dakika dinlenilmesi tavsiye edilir.

Hastalar kan vermeden önce bazı faktörlere dikkat etmelidir. Bu faktörler arasında hasta mutlaka 10-12 saat aç olmalıdır. Genel olarak akşam saat 10'dan sonra hiçbir şey yememeli, sigara içmemelidir. Sadece su içebilir.

KAN VERMEDEN ÖNCE SU İÇİLİR Mİ?

Kan alma işleminden önceki 8-12 saat boyunca su dışında yemek, meyve ve sıvı almayın. Sadece az miktarda su için.