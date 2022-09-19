Bazı sağlık sorunları nedeniyle kan tahlili yaptırması gereken vatandaşların kan vermeden önce dikkat etmesi gerekenler var. Kan tahlili öncesi yapılmaması gerekenler merak ediliyor. Vatandaşın sıklıkla araştırdığı soru ise kan tahlilinden önce su içilir mi?

Kan tahlili öncesinde beslenmeye dikkat etmeliyiz. Kan vermeden önce besin tüketmek vücudumuzdaki değerleri farklı gösterebilir. Vatandaş ise kan tahlilinden önce ne yapılıp ne yapılmadığını merak ediyor. Kan tahlilinden önce su içilir mi? Kan tahlili öncesi neler yapılmamalı?

KAN TAHLİLİNDEN ÖNCE SU İÇİLİR Mİ?

Sağlık sorunları nedeniyle bazen de genel kontrol olarak ara ara kan tahlili yaptırırız. Kan vermeden önceki 8- 12 saatlik kısımda besin tüketilmemelidir. Su içilebilir fakat aşırıya kaçmadan tüketilmesi tavsiye ediliyor.

KAN VERMEDEN ÖNCE ÇAY İÇİLİR Mİ?

Kan vermeden önceki 8- 12 saat boyunca su dışında herhangi bir sıvı tüketiminin ve yemek tüketiminin yapılmaması gerekir. Kan tahlili öncesi sadece az miktarda su içilebilir.