Kan donduran baltalı cinayette tüyler ürperten sela ve tekbir detayı

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde uyuyan annesi ile anneannesini baltayla öldürüp ceset parçalarını camdan dışarı atan Rabia Çataklı tutuklanırken, olayla ilgili detaylar tüyler ürpertti. Çataklı'nın emniyetteki ifadesi sırasında da sadece tekbir getirdiği, cinayet anında evde sela okuduğu ortaya çıktı. Çataklı'nın hastanedeki sağlık kontrolü sırasında ise kendi serçe parmağını ısırıp kopartarak yuttuğu öğrenildi.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde annesi ile anneannesini uykularında baltayla öldüren Rabia Çataklı ile ilgili ortaya çıkan detaylar kan dondurdu. Emniyetteki ifadesinde sadece tekbir getiren Çataklı'nın cinayet esnasında da evde sela okuduğu ortaya çıktı.

CESET PARÇALARINI CAMDAN DIŞARI FIRLATTI

Olay, saat 04.00 sıralarında Devrek İlçesi Çaydeğirmeni beldesindeki evde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Rabia Çataklı, annesi Şeyda Çataklı ve anneannesi Medine Küçükkuyu'ya uyurken baltayla saldırdı. Çataklı, annesi ve anneannesini bıçakladıktan sonra cesetlerinden parçalar keserek camdan dışarı fırlattı.

EKİPLER, BALTAYLA YAKALADI

Olay yerine ulaşan jandarma ekipleri, dairenin kapısını kırarak eve girdiklerinde Rabia Çataklı'yı elinde baltayla yakaladı. Anne Şeyda Çataklı ile anneanne Medine Küçükkuyu'nun cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı. Rabia Çataklı ise gözaltına alındı. Rabia Çataklı, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

CİNAYET SIRASINDA SELA OKUMUŞ

Olayla ilgili kan donduran detaylar ortaya çıktı. Polis ekipleri, Rabia Çataklı'nın cinayet anında evde sela okuduğunu tespit etti. Gözaltına alınan Çataklı'nın ifadesi esnasında da sadece tekbir getirdiği, polise ifade vermediği öğrenildi. Sağlık kontrolü için Devrek Devlet Hastanesi'ne götürülen Çataklı'nın, buradaki muayene sırasında kendi serçe parmağını ısırıp kopartarak yuttuğu öğrenildi.

İKİ GÜN ÖNCE KIZININ EVİNE ZİYARETE GELMİŞ

Medine Küçükkuyu'nun iki gün önce kızının evine ziyarete geldiği öğrenildi. Haberi alan yakınları olayın yaşandığı evin bahçesinde birbirlerine sarılırken, jandarma ekipleri incelemeyi sürdürdü. Ceset parçalarının da atıldığı camın altında mutfak malzemeleri ve kumanya görüldü.