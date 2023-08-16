Başrollerinde Yağmur Yüksel ve Barış Yüksel'in yer aldığı Kan Çiçekleri yeni sezon ne zaman? Merak ediliyor ve bu nedenle internet üzerinde araştırılıyor. Peki, Kan Çiçekleri yeni sezon ne zaman? Kan Çiçekleri yeni bölüm hani tarihte yayınlanacak?

Başrollerini Barış Baktaş ve Yağmur Yüksel'in paylaştığı dizi, kan davasıyla başlayan büyük aşkı ele alıyor. Bir yanda hayalleri, umutları elinden alınan Dilan diğer yandan kan davasını bitirip kardeşini bu döngüden kurtarmak için evlenmek zorunda kalan Baran'ın hikayesi Kan Çiçekleri ile izleyici karşısına çıkacak. Peki, Kan Çiçekleri yeni sezon ne zaman? Kan Çiçekleri yeni bölüm hani tarihte yayınlanacak?

KAN ÇİÇEKLERİ YENİ SEZON NE ZAMAN?

Kan Çiçekleri hafta içi her gün Kanal 7 ekranlarında saat 16.30'da yayınlanmaktaydı. Yeni sezona dair bir bilgi henüz izleyicilerle paylaşılmadı. Bu nedenle yeni sezonun ne zaman başlayacağı bilinmiyor. Fakat genellikle diziler Eylül-Ekim aylarında yeni sezonları ile birlikte izleyicileriyle buluşuyor.

KAN ÇİÇEKLERİ KONUSU NEDİR?

Başrollerini Barış Baktaş ve Yağmur Yüksel'in paylaştığı dizi, kan davasıyla başlayan büyük aşkı ele alıyor. Bir yanda hayalleri, umutları elinden alınan Dilan diğer yandan kan davasını bitirip kardeşini bu döngüden kurtarmak için evlenmek zorunda kalan Baran'ın hikayesi Kan Çiçekleri ile izleyici karşısına çıkacak. Karabey ve Demir aileleri yıllardır süren kan davası yüzünden birçok kayıp verir. Bu iki aile, Mardin'den, İstanbul'a sürüklenirken, Karabeylerin konağına yıllar sonra bekledikleri haber gelir. Kanlıları Seyit bulunmuştur. Fakat Baran kan dökülmesini istemez ve bunu durdurmak için aile büyüklerine rağmen Seyit'in kızı Dilan ile evlilik yolunu seçer. Dilan ise hayallerini bir kenara bırakıp, daha fazla kişinin ölmemesi için bu evliliği kabul eder. Fakat bu evlilik ikisi içinde adeta bir hapishanedir.