Kan Çiçekleri dizisinin yeni bölümleri ne zaman yayınlanıyor araştırılıyor. Kan Çiçekleri yeni bölümü merak konusu oldu. Peki, Kan Çiçekleri saat kaçta, ne zaman? Kan Çiçekleri yeni bölüm ne zaman yayınlanıyor? Kan Çiçekleri hangi kanalda? İşte detaylar...

Başrollerinde Yağmur Yüksel ve Barış Yüksel'in yer aldığı Kan Çiçekleri yeni bölümleriyle seyirciyi ekrana kilitliyor. Kan Çiçekleri dizisini canlı olarak izlemek isteyen kullanıcılar tarafından saat kaçta yayınlandığı araştırılıyor. Kan Çiçekleri yayın saati merak konusu oldu. Peki, Kan Çiçekleri saat kaçta, ne zaman? Kan Çiçekleri yeni bölüm ne zaman yayınlanıyor? Kan Çiçekleri hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

KAN ÇİÇEKLERİ KONUSU NEDİR?

Başrollerini Barış Baktaş ve Yağmur Yüksel'in paylaştığı dizi, kan davasıyla başlayan büyük aşkı ele alıyor. Bir yanda hayalleri, umutları elinden alınan Dilan diğer yandan kan davasını bitirip kardeşini bu döngüden kurtarmak için evlenmek zorunda kalan Baran'ın hikayesi Kan Çiçekleri ile izleyici karşısına çıkacak. Karabey ve Demir aileleri yıllardır süren kan davası yüzünden birçok kayıp verir. Bu iki aile, Mardin'den, İstanbul'a sürüklenirken, Karabeylerin konağına yıllar sonra bekledikleri haber gelir. Kanlıları Seyit bulunmuştur. Fakat Baran kan dökülmesini istemez ve bunu durdurmak için aile büyüklerine rağmen Seyit'in kızı Dilan ile evlilik yolunu seçer. Dilan ise hayallerini bir kenara bırakıp, daha fazla kişinin ölmemesi için bu evliliği kabul eder. Fakat bu evlilik ikisi içinde adeta bir hapishanedir.

KAN ÇİÇEKLERİ SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Kan Çiçekleri haftaiçi her gün Kanal 7 ekranlarında saat 16.30'da yayınlanmaktadır.