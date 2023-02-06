Kahramanmaraş'ta 7.4 şiddetindeki depremin ardından vatandaşlar Kan bağışı yapmak için şartlar nelerdir? Kan bağışı nasıl yapılır? Sorularının yanıtını araştırıyor. Bölgede çok sayıda yaralı olduğu biliniyor. AFAD ve Kızılay etkilerinin bölgedeki çalışmaları devam ediyor. Peki, Kan bağışı yapmak için şartlar nelerdir? Kan bağışı nasıl yapılır? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki deprem 10 ilimizde yıkıma neden oldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, depreme ilişkin son bilgileri vererek, "Şu ana kadar 284 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 323 yaralı var. 1710 bina yıkıldı." açıklamasının ardından vatandaşlar Kan bağışı yapmak için şartlar nelerdir? Kan bağışı nasıl yapılır? Bir ünite kan ne kadar? Sorularının yanıtını araştırmaya koyuldu. Peki, Kan bağışı yapmak için şartlar nelerdir? Kan bağışı nasıl yapılır? Bir ünite kan ne kadar? Detaylar haberimizde...

KAN BAĞIŞI NASIL YAPILIR?

Kullanılan tüm malzemeler tek kullanımlık ve sterildir. Kan alımı işlemi en uygun bölge olan dirsek çukurunda gerçekleşir. Kan alma işlemi yaklaşık 4-8 dk sürer. Her kan bağışında sadece 1 ünite kan bağışlanmaktadır.

KAN BAĞIŞI YAPMANIN ŞARTLARI NELERDİR?

18 yaşını doldurmuş ve 19 yaşından gün almış olmak.

66 yaşına gelmemiş olmak.

Kan bağışını ilk kez yapacak olanlar için 60 yaşını doldurmamış olmak.

Vücut ağırlığı 50 kilogramın üzerinde olmak.

Son bir yıl içinde ameliyat olmamış olmak ve dövme, piercing ve akupunktur gibi uygulamalar yaptırmamış olmak

BİR ÜNİTE KAN NE KADAR?

Bir ünite, yani bir torba kan, ortalama 450 ml'dir. İnsan vücudunda yaklaşık 6000 ml kan olduğunu göz önüne alınırsa, bu kadar kan vermek herhangi bir risk oluşturmaz