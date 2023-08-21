Kamyonetin altında kalan motosiklet sürücüsü kaskı sayesinde ölümden döndü

Otomobille çarpıştıktan sonra dengesini kaybederek park halindeki kamyonete arkasından çarptı

ANTALYA - Antalya'da otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü dengesini kaybederek park halindeki kamyonete arkadan çarptı. Motosiklet sürücüsü kaskı sayesinde ölümden döndü.

Kaza, saat 11.20 sıralarında Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Eski Sanayi Sitesi 676 Sokak üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; 07 BEN 069 plakalı motosikletiyle seyir halinde olan C.A.(17), karşı yönden gelerek sola dönmek isteyen Burak Aksoy idaresindeki 61 AGE 772 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle dengesini kaybeden motosiklet sürücüsü A., park halinde bulunan 07 CHZ 23 plakalı kamyonetin altında kaldı. Esnaf ise durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri A.'ya bulunduğu yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Cesur Akdoğan, ambulansa hastaneye kaldırıldı.

"Bir şey oldu sandık ama Allah'tan başında kaskı vardı"

Kazayı anlatan otomobil sürücüsü Burak Aksoy, "Ben sola döneceğim esnada motosikletli hızlı gelerek otomobilin tamponuna vurdu. Sonrasında kamyonetin altında kaldı. Bir şey oldu sandık ama Allah'tan başında kaskı vardı. Ben yandan park eden otomobilden göremedim geldiğini ama o da çok hızlı geliyordu" dedi. Polis ekiplerinin kazayla ilgili incelemesi devam ediyor.