Kamyon arkası sözler 2022: En iyi kamyon arkası yazıları ve kamyon arkası sözleri!

Kamyon arkası sözler araştırılıyor. Sosyal medyada, filmlerde bazen de çevrenizde duvar yazıları ve kamyon arkası yazıları, komik, ilginç, romantik ve çarpıcı olabiliyor. Kamyon arkası sözleri sosyal medyada paylaşmak için veya başta kamyon sahipleri olmak üzere araç sahiplerinin araçlarına yazdırmak için araştırdığı sözler arasında yer alıyor. Haberimizdeki kamyon arkası sözler ile sizler de araçlarına kısa, komik, aşk konulu kamyon arkası sözleri yazdırabilirsiniz. İşte kamyon arkası yazıları örnekleri....

KAMYON ARKASI SÖZLER

Gittiğim yol, yol değil de manzarasını seviyorum.

Doktor değilim ama hastam çok.

Yolda hızlıyım aşkta yavaş.

İleride güzel günler göreceğiz demişlerdi. Daha ne kadar gideceğiz?

Oda sevecekti, işi çıktı demek ki, yoksa kesin severdi.

Dünya Güzel Olsaydı Doğarken Ağlamazdık, Yaşarken Temiz Yaşasaydık Ölürken Yıkanmazdık

Sakın düşme arkadaş. Elinden tutan olmaz.

O senden binlerce kez gitmişken, sen ona bir kez daha kalmak için çabalıyorsun ya, kaybediyorsun işte

Seviyorsan git kolunu ısır, saat yap ve Bu saatten sonra "Benimsin" de..

Vicdanlar pas tutmuş, Yürekler çok soğuk, güneş ısıtmıyor artık baba!

Sinirliyken sus! Sözlerin kestiği gönül dikiş tutmaz!

Erkeklerin kalbine giden yol midesinden geçseydi, odalarında Adriana Lima yerine, Emine Beder'in posterleri asılı olurdu.

Ölüme gidelim dedin de mazot mu yok dedik…

Duvara yazı yazmayın demiş altına tamam diye yazı yazmışlar.

1071 yılında Anadolu'nun kapıları Türklere açıldı ve Türkleri Ajda Pekkan karşıladı.

Erkekleri bilmemde ama adamlar kıyamaz sevdiğine.

Tam öğrenmeye başlamıştım ki, okul bitti.

İnsanları tanıdıkça hayvanları daha çok seviyorum.

Yemişim aşk acısını. Bu dünyada küçük ayak parmağını sehpaya çarpmak gibi bir gerçek var.

Harcadıkça bitmeyen tek servet sevgidir.

Şoförsün dediler, kız vermediler.

Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır.

Farkımı fark etmedin ya artık fark etsen de fark etmez.

Bu hayatta gülmemi isteyen tek kişi fotoğrafçıydı.

Duvara bir şeyler yazma zamanı geldi sanırım... Bu duvar, sevgi duvarı...

Belki hayatımda hiçbir şey yolunda gitmemiştir ama gideceğim yoldan da beni hiçbir şey geri çeviremedi.

Özlem duygusundan nefret ediyorum. Gelmeyişin beni kahrediyor, kokunu alamadığım zamanlarda nefret ediyorum. Göremediğim de nefret ediyorum. Kısaca sessiz bir şekilde kafayı yiyorum ve bunu kimse görmüyor.

Bundan sonra şifresiz bir wifi olsan bile bağlanmayacağımı bil sana.

KAMYON ARKASI YAZILARI

Umarım doğduğum andan beri şizofrenimdir. Sizlerde hayal ürünü olsanız çok güzel olur.

Ben sana dokunamıyorum ama mümkünse yazdıklarım dokunsun.

Her şeyi bilmene gerek yok. Haddini bil yeter.

Biz kimseyi yarı yolda bırakmadık onlar müsait bir yerde indiler…

Artık kaybedecek hiçbir şeyim kalmadı. Şimdi kazanmanın zamanı!

Ben neden hatalıyım biliyor musun? Hiçbir zaman sana gitme kal diyemediğim için.

Mezarlıktan korkuyorsan eğer daha en sevdiğini kaybetmemişsin demektir.

Yenildiğin zaman değil, vazgeçtiğin an kaybedersin.

Artık gelmiyorsun. Çünkü bana ihtiyacın olana kadar kendini beklemeye alıyorsun.

Bu hayattaki en kötü şey göz kapakların kapalı olsa dahi gözlerin dolmasıdır. Bu durum tarif edilemez bile.

Burada yaşanılan umutlar bir kelebeğin ömründen bile daha kısaymış..

İyi dostlara sahip oldum ve her biri alkolik oldu.

Korna çalma, uyuyorum.

Çok gülen birini tanıyorsanız eğer o kişiye iyi davranın. Çünkü bir yerlere geçip tek başına çok ağlayan kişidir o.

Hayat dolu bir insanım ben. Üzüldüğüm anlarda dahi gülmeyi öğretebildim kendime.

Bir gün ay bana sordu; neden seni ağlatan biriyle berabersin? Ay'a döndüm ve dedim ki; sen hiç gökyüzünden vazgeçebilir misin?

Uzun ince kıvrım kıvrım yollar bazen deler geçer yüreğimi, sitem ederim yollara, sevmesini bilen yüreğimi boş koydunuz diye.

Eski başka, eskimiş başkadır. Nice eskiler vardır ki, hiç eskimez.

Hayaller Paris, gerçekler Eminönü.

Sen Mavi giyin, ben denizi unuturum.

Bizim gülümsememizi bir fotoğrafçı istedi, o da parasını aldı.

Bir bakış bir aşığa neler neler anlatır. Bir bakış bir aşığı senelerce ağlatır.

Sadece hayallerim yıkıldı, Duruşumda bir sıkıntı yok!

Bizim yolumuz dikenli. Ayağını seven gelmesin.

Deli sormuş deliye aşk nedir diye, deli gülmüş deliye ben niye delirdim diye.

Dünya maviye boyanmıştır. Aynı portakallar gibidir.

Ünlü bir şair ne demiş; Hiçbir şey olmasa bile sabah olur.

Seni bundan sonra affedecek biri varsa o da Allah, zira bundan başka bir şansın olmadığını bilmeni isterim.

Dünyaya gelmeden önce senaryoyu okuyabilseydik mükemmel olacaktı.

Güzel şey olduğundan dolayı unutasım gelmiyor ki.

Kendime bile inanamıyorum. Seni insan yerine koyduğumu.

Ben yalan dünyayı kaldıramıyorken birde sanal dünyayı çıkardılar.

Yaşam olduğu sürece umut vardır.

Büyük aşklar ya sonsuzdur, Ya da O"nsuz!.

Bana da yazıklar olsun, çağırsan yine geleceğim.

Rihanna'nın dövüldüğü Adriana LİMA'nın aldatıldığı bu hayatta seni harcarlar Hatcee

Gönlünde yer yoksa ayakta giderim,

Maziye bakma mevzu derin,

Tüplü ve öfkeli

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