Yeni Vali Mülkiye Başmüfettişleri kimdir? Sorusu, yapılan atama ile birlikte gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de Valiler Kararnamesi yayımlandı. Kararnameye göre 57 ilin valisi değişti. Atama kararına göre Adana Valisi Süleyman Elban, İzmir Valisi olarak atandı. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Adana Valisi olarak görevlendirilirken, Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu ise Erzincan Valisi oldu. Peki, Kamuran Taşbilek kimdir? Yeni Vali Mülkiye Başmüfettişi Kamuran Taşbilek hayatı ve biyografisi

KAMURAN TAŞBİLEK KİMDİR?

1971 Yılında Sivas'ta doğan Taşbilek, 1993 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. 1994 yılında Sivas Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği Mesleğine başladı.

Daha sonra yabancı dil eğitimi almak ve İngiliz Kamu Yönetimi üzerinde çeşitli incelemelerde bulunmak üzere 8 ay süre ile İngiltere'de bulunan Taşbilek, Milli Güvenlik Akademisi'nde akademik eğitimini tamamladı.

Kamuran Taşbilek,evli ve 2 kız çocuğu babası olup İngilizce bilmektedir.

Mesleki Kariyeri

1994 yılında Sivas Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği Mesleğine başladı. Daha sonra sırasıyla;

Hadim Kaymakamlığı

Dicle kaymakamlığı

Akçadağ Kaymakamlığı

Kargı Kaymakamlığı

Honaz Kaymakamlığı

Gökçeada Kaymakamlığı

Kemalpaşa Kaymakamlığı

İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nde Daire Başkanlığı

İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

27 Ekim 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2018/202 Sayılı Cumhurbaşkanlığı atama kararnamesi ile Gümüşhane Valisi olarak atandı.