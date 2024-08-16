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Kamuran Eronat kimdir? Dicle Üniversitesi Rektörü Kamuran Eronat kaç yaşında, nereli?

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Dicle Üniversitesi'nin rektörü Kamuran Eronat hakkında bilgiler merak ediliyor. Eronat'ın yaşı ve nereli olduğu konusunda araştırmalar devam ediyor. Peki, Kamuran Eronat kimdir? Dicle Üniversitesi Rektörü Kamuran Eronat kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

Kamuran Eronat, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Dicle Üniversitesi Rektörü olarak atandı. Kamuran Eronat'ın kim olduğu merak ediliyor. Birçok kişi Kamuran Eronat kaç yaşında ve nereli sorularının cevabını araştırıyor. Peki, Kamuran Eronat kimdir? Dicle Üniversitesi Rektörü Kamuran Eronat kaç yaşında, nereli?

KAMURAN ERONAT KİMDİR?

Prof. Dr. Kamuran Eronat, 1967 senesinde Diyarbakır'da dünyaya geldi. Diyarbakır Anadolu Lisesinde eğitim gören Eronat, 1988 yılında Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüne girdi.

Mezuniyetinin ardından Prof. Dr. Kamuran Eronat, 1993'te aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde yüksek lisans öğrenimine başladı. Ardından Eronat,"Türk Hikâyeciliği ve Rasim Özdenören" konulu yüksek lisans çalışmasını 1995'te tamamladı. Bu arada kısa bir dönem öğretmenlik yapan Eronat, 1994 yılında ise Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi'nde araştırma görevlisi olarak akademik görevine başladı.

Bu üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Adalet Ağaoğlu-İnsan ve Eser adlı doktora çalışmasını 2004'te tamamlayarak bilim doktoru unvanını alan Kamuran Eronat, 2006 yılında aynı üniversitenin Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'ne yardımcı doçent olarak atandı.

2007-2009 yıllarında mevcut bölümde bölüm başkanlığı yapan; ulusal ve uluslar arası nitelikteki dergilerde çeşitli makaleleri bulunan Eronat, evli ve bir çocuk babası olup İngilizce bilmektedir. Son olarak, Prof. Dr. Kamuran Eronat, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Dicle Üniversitesi Rektörü olarak atandı.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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