Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, toplu iş sözleşmelerine ilişkin görüşmede hükümetin kamu işçisi için 11 bin 500 taban aylık ve ilk 6 ay için yüzde 30'luk zam teklif ettiğini açıkladı. Peki, Kamu işçisine zam yapılacak mı, ne kadar yapılacak? 2023 Türk-İş zam yapılacak mı, son durum ne?

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Kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde süreç devam ediyor. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, zam pazarlığında son durumu açıkladı. Peki, Kamu işçisine zam yapılacak mı, ne kadar yapılacak? 2023 Türk-İş zam yapılacak mı, son durum ne?

KAMU İŞÇİSİNE ZAM YAPILACAK MI, NE KADAR YAPILACAK?

Atalay, hükümetin ilk 6 ay için yüzde 30 zam teklif ettiğini, taban aylık teklifinin 11 bin 500 lira olduğunu söyledi. İşçi tarafının talebinin yüzde 45 zam ve 15 bin lira taban ücret olduğunu belirten Atalay hükümetin yaptığı teklifin işçi tarafının taleplerini karşılamadığını belirtti. Atalay, "İşçinin razı olmadığı rakamı imzalamayız" diye konuştu.

DİĞER SÖZLEŞMELERİ DE YAKINDAN İLGİLENDİRİYOR

Öte yandan, yaklaşık 3,5 milyon memur ile 2,5 milyon memur emeklisinin maaşlarına yapılacak zam oranının belirleneceği 2024-2025 yıllarını kapsayan 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri, 1 Ağustos itibarıyla başlayacak.

Bu doğrultuda, kamu işçilerini ilgilendiren 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü, memurların toplu sözleşmesi başta olmak üzere özel sektörde imzalanacak toplu iş sözleşmelerinin çerçevelerini belirlemesi açısından da önem taşıyor.