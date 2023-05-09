Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamu işçilerine refah payı dahilinde zam yapıldığını açıkladı. Kamu işçilerine yapılan zam merak konusu oldu. Peki, Kamu işçisi zammı ne kadar oldu? 2023 Kamu işçisi maaşı kaç TL? İşte detaylar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamu işçilerine refah payı dahil zam yapıldığını duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından kamu işçisinin maaşı ne kadar oldu sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. 2023 kamu işçi maaşı merak konusu oldu. Peki, Kamu işçisi zammı ne kadar oldu? 2023 Kamu işçisi maaşı kaç TL? Detaylar haberimizde...

KAMU İŞÇİSİ ZAMMI NE KADAR OLDU?

Kamu işçisine yüzde 45 zam yapıldığını duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Protokolle kamu işçilerimizin taban ücretleri, ücret zamları, sosyal yardımları, maktu ödemeleri belirlenmektedir. Epeyce ayrıntısı bulunan çerçeve neticesiyle refah payı dahil yüzde 45 zam yapıyoruz. En düşük kamu işçisi ücretini 15 bin liraya çıkarıyoruz. İş primi ödemesi bulunmayan işçilere yüzde 4-6 arasında prim ödemesi uygulamasını da getiriyoruz. Ayrıca gazi, terör mağduru ve şehit mağduru işçilerimizin çıplak ücretlerine yüzde 10'luk ilave yapıyoruz.

"REFAH PAYI DAHİL YÜZDE 45 ZAM"

Kamu işçisine yüzde 45 zam yapıldığını duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Protokolle kamu işçilerimizin taban ücretleri, ücret zamları, sosyal yardımları, maktu ödemeleri belirlenmektedir. Epeyce ayrıntısı bulunan çerçeve neticesiyle refah payı dahil yüzde 45 zam yapıyoruz. En düşük kamu işçisi ücretini 15 bin liraya çıkarıyoruz. İş primi ödemesi bulunmayan işçilere yüzde 4-6 arasında prim ödemesi uygulamasını da getiriyoruz. Ayrıca gazi, terör mağduru ve şehit mağduru işçilerimizin çıplak ücretlerine yüzde 10'luk ilave yapıyoruz. Fazla çalışma ücretlerinde yüzde 70'lik artışa gidiyoruz. Gece çalışanların ücretlerini yüzde 8 zamlı ödenmesini öngörüyoruz. Giyim ve yemek yardımlarının rakamlarını güncelleyerek ücret zammı oranında artırıyoruz. Ek ödeme, tediye dışı ikramiye gibi başlıklarda da artışlar yapıyoruz. Toplu sözleşmenin işçilerimize, kurumlarımıza hayırlı olmasını özellikle diliyorum." dedi.