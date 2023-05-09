Kamu işçisine zam mı yapılacak ve Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün ne açıklayacak soruları araştırılıyor. Kamu işçisine zam 2023 ne zaman yapılacağı sık araştırılan konular arasında yer alıyor. Kamu işçisine yönelik zam konusu gündemden düşmüyor. Peki, Kamu işçisi zam 2023 SON DAKİKA: Kamu işçisine zam mı yapılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün ne açıklayacak?

Kamuda 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmelerinde düğüm bugün çözülüyor. Kamu işçisine zam mı yapılacak ve Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün ne açıklayacak merak ediliyor. Kamu işçisine zam konusu gündemden düşmüyor. Kamu işçisini ilgilendiren zamma ilişkin son sözü bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan söyleyecek. Kamu işçisi zam 2023 SON DAKİKA: Kamu işçisine zam mı yapılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün ne açıklayacak? Detaylar haberimizdedir…

KAMU İŞÇİSİ ZAM 2023 SON DAKİKA

Kamuda 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmelerinde düğüm bugün çözülüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 11.30'da kameraların karşısına geçerek kamu işçilerinin zam oranıyla ilgili açıklama yapacak. Hatırlanacağı üzere hükümet taban aylıkları için 12 bin TL teklif etmiş, işçi kesimi ise 15 bin TL talep etmişti.

KAMU İŞÇİSİNE ZAM MI YAPILACAK?

Kamuda çalışan 700 bin işçiyi kapsayan toplu sözleşme için ikinci görüşmeler sürerken, TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay bir açıklama yapmıştı. 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü kapsamında hükümet son olarak teklifini 12 bin lira olarak sunmuştu. Taleplerinin 15 bin lira olduğunu yineleyen Atalay, bu işin seçimden önce, işçi tarafının istediği şekilde çözülmesini istediklerini dile getirmişti. Atalay, talep ettikleri tutarın altında bir rakam önerilirse kabul etmeyeceklerini de söyledi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BUGÜN NE AÇIKLAYACAK?

Hükümetin kamu işçisi için son teklifi 12 bin lira taban ücret ve ilk 6 ay için yüzde 40 zam olmuştu. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, hükümetin teklifi için "Önemli bir gelişme, küçümsenmeyecek bir gelişme. Kamu koordinasyon kuruluna danışacağız. Taban ücretin 11 bin 500 liradan 12 bin liraya yükseltilmesi iyi ama bunun daha yukarıya çekilmesi lazım. Yüzdelik artışın 30'dan 40'a çıkarılması güzel ama bizim için yeterli değil" açıklaması yapmıştı. Hükümetin işçilere ilk teklifi ilk 6 ay için yüzde 30 zam ve 11 bin 500 lira taban aylık olmuştu. İşçi tarafı hükümetin teklifin kabul edilemez bulmuştu.

KAMU İŞÇİLERİNE NE KADAR ZAM YAPILACAK?

İşçi tarafının talebi yüzde 45 zam ve 15 bin lira taban ücret.