Kamu işçisinin mali ve sosyal haklarının belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle imzalandı. Peki, Kamu işçisi maaşı ne kadar 2023? En düşük kamu maaşı kaç TL, kaç bin lira? Kamu işçilerine yüzde kaç zam yapıldı? İşte detaylar...

Kamu işçisine yüzde 45 zam yapıldı. En düşük maaş 15 bin TL oldu. Bunun ardından vatandaşlar kamu işçilerinin alacağı zam hakkında detayları merak etti. Peki, Kamu işçisi maaşı ne kadar 2023? En düşük kamu maaşı kaç TL, kaç bin lira? Kamu işçilerine yüzde kaç zam yapıldı? Kamu işçisi zammı ne zaman verilecek? Kamu işçilerine yeni zam hangi ayda yapılacak? İşte bilgiler...

EN DÜŞÜK KAMU İŞÇİSİ MAAŞI KAÇ TL OLDU 2023?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamu işçilerine refah payı dahil yüzde 45 zam yapıldığını açıkladı. Buna göre en düşük kamu işçisi ücreti, işçi kesiminin de talep ettiği şekilde 15 bin liraya yükseltildi.

Kamu işçisine yüzde 45 zam yapıldığını duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Protokolle kamu işçilerimizin taban ücretleri, ücret zamları, sosyal yardımları, maktu ödemeleri belirlenmektedir. Epeyce ayrıntısı bulunan çerçeve neticesiyle refah payı dahil yüzde 45 zam yapıyoruz. En düşük kamu işçisi ücretini 15 bin liraya çıkarıyoruz. İş primi ödemesi bulunmayan işçilere yüzde 4-6 arasında prim ödemesi uygulamasını da getiriyoruz. Ayrıca gazi, terör mağduru ve şehit mağduru işçilerimizin çıplak ücretlerine yüzde 10'luk ilave yapıyoruz. Fazla çalışma ücretlerinde yüzde 70'lik artışa gidiyoruz. Gece çalışanların ücretlerini yüzde 8 zamlı ödenmesini öngörüyoruz. Giyim ve yemek yardımlarının rakamlarını güncelleyerek ücret zammı oranında artırıyoruz. Ek ödeme, tediye dışı ikramiye gibi başlıklarda da artışlar yapıyoruz. Toplu sözleşmenin işçilerimize, kurumlarımıza hayırlı olmasını özellikle diliyorum." dedi.

"İSTİHDAMIMIZI 31.5 MİLYONA ÇIKARDIK"

Erdoğan açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle hızla yayılan küresel krizin etkilerinden ülkemizi korumak için tüm tedbirleri aldık. Ekonomimizi hedef alan saldırılar karşısında önceliğimiz hep çalışanlarımızı korumak oldu. İstihdamımızı 31,5 milyona çıkardık. Yeni bir seçimin arefesinde yine üretimi, istihdamı 85 milyonun tamamını kucaklamayı hedef alan çalışmalar yürütüyoruz. Karadeniz gazı, Gabar petrolü gibi kazançları doğrudan insanlarımızın refahını yükseltecek işler için kullanıyoruz. Doğal gazın konutlarda ilk ay ücretsiz bir yıl boyunca da mutfak ve sıcak su kullanımının faturalardan düşecek olması bunlardan biridir. Artık Türkiye hamdolsun tüm bu yüklerin altından kalkacak güce ve büyüklüğe ulaşmıştır.

"ENFLASYON FARKI VE REFAH PAYI HAZIRLIKLARIMIZ VAR"

Enflasyon ve hayat pahalılığı sıkıntılarına karşı refah seviyelerini yükseltecek yeni düzenlemeler yapılacak. Enflasyon farkı ve refah payı hazırlıklarımız var. Memurlarımız müsterih olsunlar, onların hakkını teslim etmek boynumuzun borcudur. Kimseyi enflasyona ezdirmeyeceğiz, şu ana kadar da ezdirmedik. Gördüğünden geri koymayacağız, daha ileriye taşıyacağız. Ülkemizin tüm eksiklerini biz giderdiysek milletin tüm ihtiyaçlarını karşıladıysak bugünkü sıkıntıları çözmek de bize nasip olacak."

BAKAN BİLGİN'DEN PAYLAŞIM

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de haberi sosyal medya hesabından paylaşarak, "Türkiye Cumhuriyeti sosyal devlet anlayışıyla işçilerinin yanında. Toplu pazarlık süreci sonunda kamu işçilerimizin ücretlerine %45 zam yapıyoruz. En düşük ücret 15 bin TL oldu. Hayırlı olsun!" ifadelerine yer verdi.