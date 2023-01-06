Kamuda çalışan işçilere yapılacak ikramiye ödemelerinin tarihi belli oldu. Kamu işçilerine ikramiye ödemelerinin ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Peki, Kamu işçilerine ikramiye ne zaman verilecek? Kamuda çalışan işçiler ikramiye ne zaman alacak? Kamu çalışanlarına ikramiye ödemesi hangi gün? İşte detaylar...

Kamuda çalışan işçiler ikramiye ne zaman alacak? Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre kamuda çalışan işçilere yapılacak ikramiye ödemelerinin tarihi belli oldu. 2023 Kamu işçilerine ikramiyelerin ne zaman, nasıl verileceği araştırılıyor. Peki, Kamu işçilerine ikramiye ne zaman verilecek? Kamuda çalışan işçiler ikramiye ne zaman alacak? Kamu çalışanlarına ikramiye ödemesi hangi gün? Detaylar haberimizde...

KAMU İŞÇİLERİNE İKRAMİYE NE ZAMAN VERİLECEK?

Kamuda çalışan işçilere yapılacak ikramiye ödemelerinin tarihi belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre ikramiye ödemelerinin ilk yarısı 27 Ocak, ikinci yarısı 17 Nisan'da yapılacak.