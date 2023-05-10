Kamu işçisinin mali ve sosyal haklarının belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle imzalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kamu işçi zammını duyurmasının ardından Kamu işçi zammı ne zaman geçerli olacak? Kamu işçi zamlı maaş ne zaman yatacak? soruları aratıldı.

Memur zammı ne kadar olacak? Erdoğan'ın açıklamasının ardından AK Parti'den oran geldi: Yüzde 45 o dönemde de konuşulacak

Kamu işçi zammı ne zaman geçerli olacak merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamu işçilerine refah payı dahil yüzde 45 zam yapıldığını açıkladı. Buna göre en düşük kamu işçisi ücreti, işçi kesiminin de talep ettiği şekilde 15 bin liraya yükseltildi. Peki, Kamu işçi zammı ne zaman geçerli olacak? Kamu işçi zamlı maaş ne zaman yatacak?

KAMU İŞÇİ ZAMMI NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK?

Kamu işçisine yüzde 45 zam yapıldığını duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Protokolle kamu işçilerimizin taban ücretleri, ücret zamları, sosyal yardımları, maktu ödemeleri belirlenmektedir. Epeyce ayrıntısı bulunan çerçeve neticesiyle refah payı dahil yüzde 45 zam yapıyoruz. En düşük kamu işçisi ücretini 15 bin liraya çıkarıyoruz. İş primi ödemesi bulunmayan işçilere yüzde 4-6 arasında prim ödemesi uygulamasını da getiriyoruz. Ayrıca gazi, terör mağduru ve şehit mağduru işçilerimizin çıplak ücretlerine yüzde 10'luk ilave yapıyoruz. Fazla çalışma ücretlerinde yüzde 70'lik artışa gidiyoruz. Gece çalışanların ücretlerini yüzde 8 zamlı ödenmesini öngörüyoruz. Giyim ve yemek yardımlarının rakamlarını güncelleyerek ücret zammı oranında artırıyoruz. Ek ödeme, tediye dışı ikramiye gibi başlıklarda da artışlar yapıyoruz. Toplu sözleşmenin işçilerimize, kurumlarımıza hayırlı olmasını özellikle diliyorum." dedi.

Kamu işçi zammı, Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla beraber geçerli olacak.