Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kaç kişiden oluşur? Kamu İşveren Heyeti'nin 14 ve 17 Ağustos'taki tekliflerini kabul etmeyen sendikalar, müzakere aşamasının son gününde verilen teklifi yeterli bulmamaları halinde görüşmelerde Kamu Görevlileri Hakem Kurulu süreci başlayacak. Peki Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kimlerden oluşur, kaç kişidir? Hakem Kurulu nedir? Detaylar!

HAKEM KURULU KİMLERDEN OLUŞUR?

Kamu İşveren Heyeti'nin 14 ve 17 Ağustos'taki tekliflerini kabul etmeyen sendikalar, müzakere aşamasının son gününde verilen teklifi yeterli bulmamaları halinde görüşmelerde Kamu Görevlileri Hakem Kurulu süreci başlayacak. 7 üyesinin Cumhurbaşkanı tarafından seçildiği ve Memur-Sen'den 2, Kamu-Sen'den 2 ve Kesk'ten 1 üyenin yer aldığı Hakem Heyeti, görüşmelere dair nihai kararı verecek.

GÖRÜŞME BAKANLIĞIN EV SAHİPLİĞİNDE BAŞLADI



Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7'nci Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi dördüncü görüşmesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde başladı.

KAMU İŞVEREN HEYETİ'NİN YENİ TEKLİF SUNMASI BEKLENİYOR

Yetkili konfederasyon olarak masada yer alan Memur-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Ali Yalçın, müzakere sürecinin son görüşmesini yapmak üzere Çalışma ve Soysal Güvenlik Bakanlığı'na geldi. Yapılacak olan görüşmede Kamu İşveren Heyeti'nin yeni bir teklif sunması bekleniyor.