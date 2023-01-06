Kamu işçisinin merakla beklediği haber geldi. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla 1 milyonu aşkın kişinin ikramiye ödemelerinin tarihi belli oldu. Peki, Kamu çalışanlarına ikramiye ne zaman yatacak? Kamu işçilerine ikramiye ne zaman yatar? Kamu çalışanlarına ikramiye ne kadar, kaç TL?

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Kamuda çalışan işçilere yapılacak ikramiye ödemelerinin tarihi netleşti. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre ikramiye ödemelerinin ödeme tarihi netleşti. Merak edilenler arasında ise Kamu çalışanlarına ikramiye ne zaman yatacak? Kamu işçilerine ikramiye ne zaman yatar? Kamu çalışanlarına ikramiye ne kadar, kaç TL? soruları yer alıyor. İşte detaylar...

KAMU ÇALIŞANLARINA İKRAMİYE NE ZAMAN YATACAK?

Kamu işçileri ikramiyelerinin ilk yarısı 27 Ocak tarihinde, ikinci yarısı ise 17 Nisan'da yapılacak. Maden işçilerine yapılacak ilave tediyelerin tamamı ise 22 Aralık tarihinde ödenecek.

Resmi Gazete'de yer alan kararda şu ifadelere yer verildi:

"Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2023 yılında, mezkür Kanunun 1 inci maddesine göre yapılacak ilave tediyenin birinci yarısının 27/1/2023, diger yarısının 17/4/2023 tarihinde ödenmesine, 2- Söz konusu işçilerden maden işletmelerinin münhasıran yer altı işlerinde çalışanlarına 2023 yılında, aynı Kanunun 2 nci maddesine göre ayrıca yapılacak ilave tediyenin tamamının 22/12/2023 tarihinde ödenmesine, 6772 sayılı Kanunun 4 öncü maddesi gereğince karar verilmiştir."