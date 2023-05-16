Son günlerde gündemde yer alan Kampüs evimde 6 GB kampanyası merak ediliyor. Öğrencileri sevindiren kampanyanın detayları merak edilirken arama motorlarında Kampüs evimde 6 GB kampanyası nedir? Kampüs evimde 6 GB kampanyası nerede, nasıl kullanılır? sorularına yanıt aranıyor.

Kampüs evimde 6 GB kampanyası merak ediliyor. Turkcell'in kampanyası olan Kampüs evimde 6 GB kampanyası öğrencilerin gündeminde yer alırken arama motorlarında Kampüs evimde 6 GB kampanyası nedir? Kampüs evimde 6 GB kampanyası nerede, nasıl kullanılır? soruları araştırılıyor. Peki, Kampüs evimde 6 GB kampanyası nedir? Kampüs evimde 6 GB kampanyası nerede, nasıl kullanılır?

KAMPÜS EVİMDE 6 GB KAMPANYASI NEREDE KULLANILIR?

YÖK'ün belirlediği listedeki Turkcell müşterileri ???kampanya kapsamındaki Kampüs Evimde 6GB paketini 30 Haziran 2023 tarihine kadar kullanabilir.Kampanya 10 Nisan 2023 tarihinden itibaren? 30 Haziran 2023 tarihine kadar her ay yenilenecektir.Kampüs Evimde 6GB paketi sadece YÖK'ün belirlediği IP adreslerinde geçerlidir.?