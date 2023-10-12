Milli takım kampında skandal olay! Polise ifade veren Zaniolo ve Tonali futboldan men edilebilir

Nicolo Zaniolo ve Sandro Tonali, yasa dışı bahis iddiaları nedeniyle sorgulandı ve İtalya Milli Takımı kampını terk etti. Newcastle United'da forma giyen Tonali ve Galatasaray'dan Aston Villa'ya kiralanan Zaniolo, milli takımın Coverciano'daki tesislerinde ifade verdi. İki oyuncunun, milli takım sorumlusu Gianluigi Buffon eşliğinde polisle görüştüğü ve ardından kamptan ayrıldığı belirtildi.

Galatasaray'dan Aston Villa'ya kiralanan yıldız futbolcu Nicolo Zaniolo ve Sandro Tonali, yasadışı bahis soruşturması sebebiyle sorgulandı. İki oyuncu da İtalya Milli Takımı kampından ayrıldı.

KAMPTAN AYRILDILAR

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Tonali ve Zaniolo, yasa dışı bahis soruşturması kapsamında sorgulandı. İki oyuncu da, milli takım sorumlusu Gianluigi Buffon eşliğinde polisle görüştü ve kamptan ayrıldı.

3 YILA KADAR MEN EDİLEBİLİRLER

Yasadışı bahis iddiaları nedeniyle soruşturma açılan ve futbol maçları üzerine bahis oynadığı tespit edilen bir oyuncu, üç yıl men cezası alabiliyor.