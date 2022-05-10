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Kamikaze ne demek? Kamikaze anlamı ne?

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Kamikaze ne demek? Kamikaze anlamı ne?

Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Kamikaze, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Kamikaze ne demek? Kamikaze anlamı ne? İşte, Kamikaze kelimesinin anlamı!

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Kamikaze kelimesinin ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Kamikaze anlamı ne? Kamikaze ne demek?

KAMİKAZE NE DEMEK?

Kamikaze: İkinci Dünya Savaşı'nda Japonya'nın Amerikan donanmasına karşı kullanılan patlayıcı yüklü intihar uçaklarına verilen isim.

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