Kamikaze ne demek? Kamikaze anlamı ne?

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Kamikaze kelimesinin ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Kamikaze anlamı ne? Kamikaze ne demek?

KAMİKAZE NE DEMEK?

Kamikaze: İkinci Dünya Savaşı'nda Japonya'nın Amerikan donanmasına karşı kullanılan patlayıcı yüklü intihar uçaklarına verilen isim.

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