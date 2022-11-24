Dünya kupası karşılaşmaları tüm hızıyla devam ederken bugünkü karşılaşmalar arasında yer alan İsviçre - Kamerun maçının yaklaşması ile birlikte Kamerun Kalecisi kim? Sorusu ve Kamerun milli takım teknik direktörü kim? Sorusu araştırılmaya başlandı. Peki, Kamerun Kalecisi kim? Kamerun milli takım teknik direktörü kim?

Sporseverler tarafından 24 Kasım tarihinde oynanacak olan Dünya kupası karşılaşmalarından, 24 Kasımİsviçre - Kamerun Dünya Kupası maçında Kamerun Kalecisi kim? Sorusu, maça saatler kala vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Konuya ilişkin araştırılan bir diğer soru ise Kamerun milli takım teknik direktörü kim? Sorusu oluyor. Peki, Kamerun Kalecisi kim? Kamerun milli takım teknik direktörü kim?

KAMERUN KALECİSİ KİM?

Kamerun'nin kalecileri arasında André Onana, Devis Epassy, Simon Ngapandouetnbu yer alıyor.

KAMERUN MİLLİ TAKIM TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM?

Rigobert Song Bahanag, Kamerun millî futbol takımı'nın teknik direktörlüğünü yapmaktadır. Rigobert Song Bahanag, Kamerunlu eski millî futbolcu ve teknik direktördür.