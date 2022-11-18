Kamerun Dünya Kupası'nda var mı? Kamerun Dünya Kupası'na gidiyor mu?

2022 Dünya Kupası'nın başlamasına günler kala futbol severler turnuvaya katılacak ülkeler hakkında bilgi topluyor. Peki, Kamerun Dünya Kupası'nda var mı, yok mu? Kamerun Dünya Kupası'na gidiyor mu? İşte, Kamerun Dünya Kupası'na katılacak mı? Detaylar...

Kamerun Dünya Kupası'nda var mı? 2022 Dünya Kupası'nın başlamasına günler kala futbol severler turnuvaya katılacak ülkeler hakkında bilgi topluyor. Peki, Kamerun Dünya Kupası'nda var mı, yok mu? Kamerun Dünya Kupası'na gidiyor mu? İşte, Kamerun Dünya Kupası'na katılacak mı? Detaylar haberimizde...

KAMERUN DÜNYA KUPASINDA VAR MI?

Kamerun 2022 Dünya Kupası'na katılacak ülkeler arasında yer almaktadır. Dünya Kupası'nda G grubunda yer alan Kamerun'un gruptaki rakipleri Sırbistan, İsviçre ve Brezilya'dır. 2022 Dünya Kupası'na katılacak ülkeler gruplarına göre şu şekildedir:

A Grubu: Katar, Hollanda, Senegal, Ekvador

B Grubu: İngiltere, ABD, İran, Galler

C Grubu: Arjantin, Meksika, Polonya, Suudi Arabistan

D Grubu: Fransa, Danimarka, Tunus, Avustralya

E Grubu: İspanya, Almanya, Japonya, Kosta Rika

F Grubu: Belçika, Hırvatistan, Fas, Kanada

G Grubu: Brezilya, İsviçre, Sırbistan, Kamerun

H Grubu: Portekiz, Uruguay, Güney Kore, Gana

2022 DÜNYA KUPASI'NA HANGİ ÜLKE NASIL KATILDI?