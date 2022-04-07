Kamboçya'da Vahşi Doğaya Bırakılan Siyam Timsahlarından Kareler
Xinhua - Genel
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KOH KONG, 7 Nisan (Xinhua) — Kamboçya'da çevreciler Çarşamba günü yaptıkları açıklamada, nesilleri kritik tehlikede olan Siyam timsahları için geçen ay gerçekleşen, vahşi doğaya şimdiye kadarki en büyük miktarda salıvermenin, sürüngenlerin uzun dönem korunması ve hayatta kalması için umut uyandırdığını söyledi.
KOH KONG, 7 Nisan (Xinhua) — Kamboçya'da çevreciler Çarşamba günü yaptıkları açıklamada, nesilleri kritik tehlikede olan Siyam timsahları için geçen ay gerçekleşen, vahşi doğaya şimdiye kadarki en büyük miktarda salıvermenin, sürüngenlerin uzun dönem korunması ve hayatta kalması için umut uyandırdığını söyledi.
Xinhua / Genel