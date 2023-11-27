Üye Girişi
Haberler

Kamboçya'da düzenlenen Su Festivali'nde tekne yarışı yapıldı

Son Güncelleme:
Turizm Haberleri
Abone Ol

Kamboçya'nın başkenti Punom Pen'de düzenlenen Su Festivali'nde Tonle Sap nehrindeki tekne yarışına katılan kürekçiler, 26 Kasım 2023. Kamboçya'da Pazar günü başlayan üç günlük Su Festivali, Güneydoğu Asya ülkesinde 800 yıldan uzun bir tarihe sahip tekne yarışı geleneğini yeniden canlandırdı.

PUNOM PEN, 27 Kasım (Xinhua) -- Kamboçya'nın başkenti Punom Pen'de düzenlenen Su Festivali'nde Tonle Sap nehrindeki tekne yarışına katılan kürekçiler, 26 Kasım 2023.

Kamboçya'da Pazar günü başlayan üç günlük Su Festivali, Güneydoğu Asya ülkesinde 800 yıldan uzun bir tarihe sahip tekne yarışı geleneğini yeniden canlandırdı. (Fotoğraf: Sovannara/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Turizm

Punom Pen Kamboçya Etkinlikler Turizm Spor Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title