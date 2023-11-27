Kamboçya'da düzenlenen Su Festivali'nde tekne yarışı yapıldı
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Kamboçya'nın başkenti Punom Pen'de düzenlenen Su Festivali'nde Tonle Sap nehrindeki tekne yarışına katılan kürekçiler, 26 Kasım 2023. Kamboçya'da Pazar günü başlayan üç günlük Su Festivali, Güneydoğu Asya ülkesinde 800 yıldan uzun bir tarihe sahip tekne yarışı geleneğini yeniden canlandırdı.
PUNOM PEN, 27 Kasım (Xinhua) -- Kamboçya'nın başkenti Punom Pen'de düzenlenen Su Festivali'nde Tonle Sap nehrindeki tekne yarışına katılan kürekçiler, 26 Kasım 2023.
Kamboçya'da Pazar günü başlayan üç günlük Su Festivali, Güneydoğu Asya ülkesinde 800 yıldan uzun bir tarihe sahip tekne yarışı geleneğini yeniden canlandırdı. (Fotoğraf: Sovannara/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Turizm