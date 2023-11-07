Kamboçya Başbakanı Hun Manet, ülkeye daha fazla Çinli turistin gelmesini ve yatırım yapmasını arzu ettiklerini belirterek, Kamboçya'nın güvenli bir turizm destinasyonu olduğunu söyledi.

Kamboçya Başbakanı Çinli turistleri ve yatırımcıları ülkeye davet etti

PREAH SİHANOUK, 7 Kasım (Xinhua) -- Kamboçya Başbakanı Hun Manet Salı günü yaptığı açıklamada ülkeye daha fazla Çinli turistin gelmesini arzu ettiklerini belirterek, krallığın güvenli bir turizm destinasyonu olduğunu söyledi.

Ülkenin güneybatısındaki Preah Sihanouk eyaletinde Çin'in yatırım yaptığı özel ekonomik bölgedeki bir konfeksiyon fabrikasında binlerce işçiye hitap eden Hun Manet, daha fazla Çinli yatırımcıyı Kamboçya'ya gelip yatırım yapmaya davet etti.

Hun Manet, Çinli turistlerin ve yatırımcıların ülkenin sosyoekonomik kalkınmasına ve Kamboçya halkı için istihdam yaratılmasına önemli katkılarda bulunduğunu söyledi.

Başbakan, "Kamboçya güvenli bir ülke ve turistler her yere özgürce seyahat edebiliyor" dedi.

Çin, Kovid-19 pandemisi öncesinde Kamboçya için en büyük uluslararası turist kaynağıydı.

Turizm Bakanlığı'na göre krallık 2019 yılında 2,36 milyon Çinli turisti ağırladı. Bu rakam, toplam uluslararası turist girişinin yüzde 35,7'sini oluştururken ülkeye yaklaşık 1,8 milyar ABD doları gelir getirdi.

Kamboçya bu yılın Ocak-Eylül döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 549 artışla 405.514 Çinli ziyaretçiyi ağırladı.

Turizm Bakanlığı Sekreteri ve Sözcüsü Top Sopheak, Çinli turistlerin Kamboçya'da sıcak bir şekilde karşılandığını belirterek, hükümetin tüm turistlerin güvenlik ve emniyetine daima öncelik verdiğini sözlerine ekledi.

Sopheak, Xinhua'ya yaptığı açıklamada, "Tüm Çin vatandaşlarına şu mesajı göndermek istiyorum: Lütfen gelin ve güvenli bir turizm destinasyonu olan Kamboçya'yı ziyaret edin" dedi.