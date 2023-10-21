Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Kamaru Osman hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Kamaru Osman'ın kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Kamaru Osman msülüman mı? Kamaru Usman kimdir, kaç yaşında?

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Kamaru Osman hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Kamaru Osman'ın hayatını araştırıyor. Peki, Kamaru Osman msülüman mı? Kamaru Usman kimdir, kaç yaşında? Detaylar haberimizde.

KAMERUN OSMAN MÜSLÜMAN MI?

Kamaru Usman (11 Mayıs 1987 doğumlu), Amerikalı profesyonel karma dövüş sanatçısı , eski serbest stil güreşçisi ve emekli halk stili güreşçisidir . Şu anda eski UFC Welterweight Şampiyonu olduğu Ultimate Fighting Championship'in (UFC) Orta Siklet bölümünde yarışıyor . Usman aynı zamanda The Ultimate Fighter 21 turnuvasının da kazananıdır. 14 Kasım 2022 itibarıyla UFC erkekler ağır siklet sıralamasında 1 numaradır ve 26 Eylül 2023 itibarıyla UFC erkekler pound-pound sıralamasında 7. sıradadır.

Serbest stilde bir güreşçi olan Usman, öncelikle 84 kilogramda (185 lb) yarıştı ve 2010 ABD Üniversite Dünya Takımı Üyesiydi. Üniversitede 79 kg (174 pound) ile yarıştı ve 2010 NCAA Division II ulusal şampiyonu, üç kez NCAA Division II All-American ve NAIA ulusal elemeleri oldu