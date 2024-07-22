5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri öncesi adaylıktan çekilen ABD Başkanı Joe Biden, kimi destekleyeceğini de açıkladı. Biden, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in adaylığına destek istedi. Harris, Cumhuriyetçilerin adayı ve eski Başkan Donald Trump'a karşı yarışacak. Peki, Kamala Harris aday olacak mı? ABD seçimlerinde Kamala Harris aday mı?

KAMALA HARRIS ADAY OLACAK MI?

Biden sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Demokrat arkadaşlarım, adaylığı kabul etmeme ve görev süremin geri kalan kısmında tüm enerjimi Başkanlık görevlerime odaklama kararı aldım. 2020'de parti adayı olarak ilk kararım Kamala Harris'i Başkan Yardımcım olarak seçmekti. Ve bu verdiğim en iyi karardı. Bugün Kamala'nın bu yıl partimizin adayı olmasına tam destek ve desteğimi sunmak istiyorum. Demokratlar; bir araya gelip Trump'ı yenmenin zamanı geldi. Bunu yapalım."

ABD Başkanı Biden'a liderliği için teşekkürlerini ileten Harris yaptığı açıklamada, "Başkan Biden, özverili ve vatansever bir şekilde tüm hayatı boyunca ne yaptıysa onu yapmaya devam ediyor: Amerika'yı ve halkını her şeyden üstün tutuyor." ifadelerini kullandı. Harris, Başkan'ın onayı ve desteğini almış olmaktan gurur duyduğunu vurgulayarak, "Adaylığı hak etme ve kazanma niyetindeyim." ifadelerine yer verdi.

Demokrat Parti ve ülkeyi birleştirmek için elinden gelen tüm çabayı sarf edeceğini belirten Harris, "Donald Trump ve 2025 Projesi'nin aşırıcı gündemini yenmek için gücü dahilinde her şeyi yapacağının" altını çizdi.

KAMALA HARRİS KİMDİR?

Kamala Devi Harris 20 Ekim 1964 yılında doğmuştur. Amerikalı avukattır. 32. Kaliforniya Başsavcısı olan Kamala Harris 2010 yılında yapılan Kaliforniya eyalet seçimlerinde başa gelmiştir. Oakland, Kaliforniya doğumludur. Harris, California eyaletinin Oakland kentinde Jamaikalı bir baba ve Hindistan kökenli bir annenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Üniversite eğitimini, ABD'de genellikle Afrika kökenlilerin eğitim kurumu olarak bilinen Howard Üniversitesi'nde tamamladı.

Harris, 2003 yılında San Francisco bölge savcısı oldu. Bu göreve gelen ilk siyah ve Asya kökenli kadın olma özelliğine sahip. Aynı zamanda 2020 başkanlık adaylığı için demokrat partiden aday olan ve daha sonra Biden lehine çekildiğini açıklayan 55 yaşındaki Harris, Joe Biden'in başkan seçilmesiyle ABD'nin ilk kadın, siyahi ve Asya kökenli başkan yardımcısı unvanına sahip oldu.