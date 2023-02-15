Kalyon Holding deprem için ne kadar bağış yaptı? 15 Şubat 2023 Deprem ortak yayında Kalyon Holding kaç TL bağışladı?

Deprem ortak yayınında hangi firma ne kadar bağış yaptı merak ediliyor. Merak edilen firmalardan birisi de Kalyon Holding oldu. Peki, Kalyon Holding ne kadar bağış yaptı? 15 Şubat 2023 Deprem ortak yayında Kalyon Holding kaç milyon TL bağışladı? İşte detaylar...

Kalyon Holding 15 Şubat deprem ortak yayınında ne kadar kaç milyar, milyon bağış yaptı merak edildi. Peki, Kalyon Holding ne kadar bağış yaptı? 15 Şubat 2023 Deprem ortak yayında Kalyon Holding kaç milyar TL bağışladı? İşte ayrıntılar...

DEPREM ORTAK YAYINI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Deprem ortak yayını 15 Şubat 2023 Çarşamba akşamı saat 20.00'da tüm kanallarda başlayacaktır. "Türkiye Tek Yürek" yardım kampanyasında ATV, FOX, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV 8'in sevilen dizi ve program yüzleri olacak ve toplanacak yardımlar AFAD ve Kızılay'a bağışlanacaktır.

KALYON HOLDİNG ORTAK YAYINDA NE KADAR BAĞIŞ YAPTI?

Kalyon Holding depremzedeler için toplam 950 Milyon TL bağışladı.