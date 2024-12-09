Show TV'nin sevilen dizisi Kalpazan 6. bölümü ile bu akşam izleyici karşısına çıkıyor. Yeni bölüm sonrası 7. bölüm merak edildi. Kalpazan 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölüm fragman linki var mı?

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Tarık, Adem'den parayı artık onun için basmasını ister. Para basan bir kalpazanın her daim iyi bir bankacıya ihtiyacı olduğunu söyler. Adem ise Tarık'ın kendisi hakkında her şeyi bilmesinden dolayı şaşkındır; ancak kararı nettir. Tarık'ın kendisinden de kızından da uzak durmasını ister. Bir yandan Adem de Tarık'ı araştırmaya başlar.Kartal, Mesut ve Adem bastıkları parayı bir web sayfası içinde satarak sahte parayı gerçek paraya çevirmeye karar verirler. Ancak bu sistem, peşinden yeni sorunları da getirir. Adem bastığı paraları satmaya başlar ancak tüm ülke artık bu paraları basan kalpazanın peşine düşer. Ayşe hem emniyetteki görevini hem de kızı Duru'nun velayetini kaybeder. Bu onun gerçek suçluları bulma kararlılığının altını çizer. Tarık'ın Bayram'la bağının ne olduğunu anlamaya çalışan Adem en sonunda bu bağı çözer.

KALPAZAN OYUNCULARI KİM?

Timuçin Esen, Çağlar Ertuğrul, Şükran Ovalı, Deniz Baysal, Sarp Akkaya, Deniz Hamzaoğlu, İlker Kızmaz, Sinan Arslan, Aslı İçözü, Güler Göksun, Çağla Naz Kargı, İlker Yağız Selçuk ve Ali Seçkiner Alıcı ve Osman Alkaş

YENİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yayınlanan tanıtımda Adem yaşadığı acılar yüzünden ne hale geldiğini anlatıyorken Kartal ile Ayşe ilişkisi boyut kazanıyor. Adem'in tanıtımın finalinde özgürlüğünü nasıl geri kazanacağı izleyiciler tarafından merakla bekleniyor.

KALPAZAN 7. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kalpazan 7. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman takip için tıklayınız .

KALPAZAN KONUSU NE?

Darphane'de sıradan bir memur olarak çalışan Adem, oğlu Arda için yaptığı bir sürprizle hayatını altüst eder. Masum gibi görünen hareket, Adem'in hayatında geri dönülemez bir çöküşe yol açar ve işini, eşi Canan'ı (Şükran Ovalı) ve hatta oğlunu kaybetme noktasına kadar getirir.

Karizmatik ama aynı zamanda müthiş bir sahtekar olan kardeşi Kartal'ın (Çağlar Ertuğrul) bu zor dönemde hayatına girişi ile işler daha da çıkılmaz bir hale gelir. İki kardeş yasalara meydan okurken; Polis Ayşe (Deniz Baysal) her ikisinin de sonunu getirecek tek kişidir. Yolu beklenmedik bir şekilde Ayşe ile kesişen Kartal'ın ona aşık olması ise tüm dengeleri değiştirecektir.

Kalpazan, gücün ve servetin peşinde koşmanın, en doğru insanları bile nasıl yozlaştırabileceğini ve bir aileyi bir arada tutan bağların, aynı zamanda onları nasıl sınayabileceğini çarpıcı bir şekilde gözler önüne seriyor.