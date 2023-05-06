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Kalp krizinden hayatını kaybeden belediye başkanı toprağa verildi

Genel Haberleri

Kalp krizinden hayatını kaybeden belediye başkanı toprağa verildi Geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden Kırklareli'nin Pehlivanköy Belediye Başkanı Hüseyin Açıkel son yolculuğuna uğurlandı.

Kalp krizinden hayatını kaybeden belediye başkanı toprağa verildi

KIRKLARELİ - Geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden Kırklareli'nin Pehlivanköy Belediye Başkanı Hüseyin Açıkel son yolculuğuna uğurlandı.

23 Nisan Pazar günü geçirdiği kalp krizi sonrası tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Kırklareli'nin Pehlivanköy Belediye Başkanı Hüseyin Açıkel için belediye önünde tören düzenlendi.

Törene Vali Birol Ekici, belediye başkanları ve yakınları katıldı.

Tören sonrası Açıkel'in cansız bedeni Merkez Camisinde kılınan ikindi namazının ardından ilçe mezarlığına defnedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Çanlı - Genel

Hüseyin Açıkel Pehlivanköy Kalp Krizi Genel Haberler

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