Kalp krizinden hayatını kaybeden belediye başkanı toprağa verildi
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Kalp krizinden hayatını kaybeden belediye başkanı toprağa verildi Geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden Kırklareli'nin Pehlivanköy Belediye Başkanı Hüseyin Açıkel son yolculuğuna uğurlandı.
Kalp krizinden hayatını kaybeden belediye başkanı toprağa verildi
KIRKLARELİ - Geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden Kırklareli'nin Pehlivanköy Belediye Başkanı Hüseyin Açıkel son yolculuğuna uğurlandı.
23 Nisan Pazar günü geçirdiği kalp krizi sonrası tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Kırklareli'nin Pehlivanköy Belediye Başkanı Hüseyin Açıkel için belediye önünde tören düzenlendi.
Törene Vali Birol Ekici, belediye başkanları ve yakınları katıldı.
Tören sonrası Açıkel'in cansız bedeni Merkez Camisinde kılınan ikindi namazının ardından ilçe mezarlığına defnedildi.