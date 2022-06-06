Kalp Krizi Belirtileri... Kalp Krizi Belirtileri Risk ve İyileşme - Haberler

KALP KRİZİ BELİRTİLERİ NEDİR?

Kalp krizinin başlıca semptomları



Göğüs ağrısı veya rahatsızlığı. Çoğu kalp krizi, göğsün ortasında veya sol tarafında birkaç dakikadan fazla süren veya gidip geri dönen rahatsızlıkları içerir. Rahatsızlık, rahatsız edici bir baskı, sıkışma, dolgunluk veya ağrı gibi hissedilebilir.

Çoğu kalp krizi, göğsün ortasında veya sol tarafında birkaç dakikadan fazla süren veya gidip geri dönen rahatsızlıkları içerir. Rahatsızlık, rahatsız edici bir baskı, sıkışma, dolgunluk veya ağrı gibi hissedilebilir. Zayıf, hafif başlı veya baygın hissetmek . Ayrıca soğuk tere de girebilirsin.

. Ayrıca soğuk tere de girebilirsin. Çene, boyun veya sırtta ağrı veya rahatsızlık.

Bir veya iki kolda veya omuzda ağrı veya rahatsızlık.

Nefes darlığı. Bu genellikle göğüs rahatsızlığı ile birlikte gelir, ancak nefes darlığı da göğüs rahatsızlığından önce ortaya çıkabilir.

Kalp krizinin diğer semptomları arasında olağandışı veya açıklanamayan yorgunluk ve mide bulantısı veya kusma sayılabilir. Kadınların bu diğer semptomlara sahip olma olasılığı daha yüksektir. Kadınlar ve kalp hastalıkları hakkında daha fazla bilgi edinin .

Kalp krizi belirtileri fark ederseniz 112'yi arayın.

Kendinizde veya bir başkasında kalp krizi belirtilerini fark ederseniz,hemen 112'yi arayın . Acil servise ne kadar erken giderseniz, kalp kasına verilen hasar miktarını azaltmak için o kadar erken tedavi alabilirsiniz. Sağlık uzmanları hastanede kalp krizi olup olmadığını öğrenmek ve en iyi tedaviye karar vermek için testler yapabilir.

Bazı durumlarda kalp krizi, kalbin tekrar pompalanması için kardiyopulmoner resüsitasyon (CPR) veya kalbe elektrik şoku (defibrilasyon) gerektirir. CPR veya defibrilatör kullanmak için eğitilmiş bekçiler, acil tıbbi personel gelene kadar yardımcı olabilir.

Unutmayın, kalp krizinden kurtulma şansı, acil tedavi ne kadar erken başlarsa o kadar artar.

Kadınlarda ve erkeklerde önemli kalp krizi belirti ve semptomları: göğüs ağrısı veya rahatsızlığı;nefes darlığı;çene, boyun, sırt, kol veya omuzda ağrı veya rahatsızlık;mide bulantısı, sersemlik veya alışılmadık şekilde yorgun hissetmek.

Kalp krizi için risk faktörleri nelerdir?

Çeşitli sağlık koşulları, yaşam tarzınız ve yaşınız ve aile geçmişiniz kalp hastalığı ve kalp krizi riskinizi artırabilir. Bunlara risk faktörleri denir. Tüm Amerikalıların yaklaşıkyarısı, kalp hastalığı için üç temel risk faktöründen en az birine sahiptir: yüksek tansiyon, yüksek kan kolesterolü ve sigara. 2

Yaşınız veya aile geçmişiniz gibi bazı risk faktörleri kontrol edilemez. Ancak kontrol edebileceğiniz faktörleri değiştirerek riskinizi azaltmak için adımlaratabilirsiniz .

Kalp krizi geçirdikten sonra iyileşmek için ne yapabilirim?

Kalp krizi geçirdiyseniz, kalbiniz zarar görebilir. Bu, kalbinizin ritmini ve vücudun geri kalanına kan pompalama yeteneğini etkileyebilir. Ayrıca başka bir kalp krizi veya felç , böbrek bozuklukları ve periferik arter hastalığı (PAD) gibi durumlar için risk altında olabilirsiniz.

Aşağıdaki adımlarla kalp krizi geçirdikten sonra gelecekte sağlık sorunları yaşama şansınızı azaltabilirsiniz:

Fiziksel aktivite - Hayatınızda ve işinizde her gün yaptığınız şeyler hakkında sağlık bakım ekibinizle konuşun. Doktorunuz, kalp krizi geçirdikten sonra bir süre iş, seyahat veya cinsel aktiviteyi sınırlamanızı isteyebilir.

Hayatınızda ve işinizde her gün yaptığınız şeyler hakkında sağlık bakım ekibinizle konuşun. Doktorunuz, kalp krizi geçirdikten sonra bir süre iş, seyahat veya cinsel aktiviteyi sınırlamanızı isteyebilir. Yaşam tarzı değişiklikleri —Daha sağlıklı beslenme, fiziksel aktiviteyi artırma, sigarayı bırakma ve stresi yönetme — reçeteli ilaçları almanın yanı sıra — kalp sağlığınızı ve yaşam kalitenizi iyileştirmeye yardımcı olabilir. Bu yaşam tarzı değişikliklerini yapmanıza yardımcı olması için sağlık ekibinizden kardiyak rehabilitasyon adlı bir programa katılmalarını isteyin.

—Daha sağlıklı beslenme, fiziksel aktiviteyi artırma, sigarayı bırakma ve stresi yönetme — reçeteli ilaçları almanın yanı sıra — kalp sağlığınızı ve yaşam kalitenizi iyileştirmeye yardımcı olabilir. Bu yaşam tarzı değişikliklerini yapmanıza yardımcı olması için sağlık ekibinizden kardiyak rehabilitasyon adlı bir programa katılmalarını isteyin. Kardiyak rehabilitasyon - Kardiyak rehabilitasyon, kalp krizi, kalp yetmezliği veya ameliyat veya tıbbi bakım gerektiren diğer kalp sorunlarından iyileşen herkes için önemli bir programdır. Kardiyak rehabilitasyon aşağıdakileri içeren denetimli bir programdır:

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