Kalk Giderim dizisinin oyuncuları kimler? Kalk gidelim dizisi nerede çekildi? Kalk Gidelim dizisinin konusu ne?

2017 yılında TRT1'de yayınlanan ekranların sevilen dizisi Kalk Gidelim, 2021 yılında final yaparak veda etmişti. Aradan üç yıl geçmesine rağmen izleyicilerde büyük ilgi uyandıran dizi sosyal medya da gündem oldu. İzleyiciler kalk gidelim dizisinin oyuncu kadrosunu ve dizinin konusunu merak ediyor. Peki, Kalk Giderim dizisinin oyuncuları kimlerdir? Kalk Gidelim nerede çekildi? Kalk Gidelim dizisinin konusu ne? Kalk Gidelim dizisi ne zaman, saat kaçta hangi kanalda yayınlanıyor? İşte detaylar...

Kalk Gidelim, Staff Film imzalı, 18 Kasım 2017 tarihinden itibaren TRT 1'de yayınlanmaya başlayan, yönetmen koltuğuna Mustafa Şevki Doğan'ın oturduğu, senaristliğini Baykurt Badem'in yaptığı dram, komedi ve aile türündeki Türk yapımı televizyon dizisi.3 sezon yayınlana dizi 135 bölümüyle final yaparak ekranlara veda etmiştir. Son günlerde sosyal medyada yenden gündem olan Kalk Giderim dizisinin oyuncuları kimlerdir? Kalk gidelim dizisi nerede çekildi? Kalk Gidelim dizisinin konusu ne? Kalk Gidelim dizisi ne zaman, saat kaçta hangi kanalda yayınlanıyor? Detaylar haberimizde...

KALK GİDELİM NEREDE ÇEKİLİYOR?

Her bölümü izleyicide büyük ilgiyle izlenen dizi Kalk Gidelim 'in çekimleri Muğla'nın Yeşilyurt köyünde gerçekleşiyor.

KALK GFİDELİM DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

TRT 'nin yeni dizisi "Kalk Gidelim" İstanbul'dan baba ocağına uzanan hikayesiyle dikkat çekiyor. Ailesini geride bırakıp İstanbul'a giden Mustafa Ali'nin yıllar sonra iflas ederek zenginlik düşkünü karısı ve lüks içinde büyümüş çocuklarıyla tekrar köyüne dönüşünü konu alıyor. "Kalk Gidelim" yıllar evvel doğduğu topraklardan, geleneklerimizle büyüdüğü ailesinin yanından İstanbul'a yerleşmiş ve özünü unutmuş, biraz da yozlaşmış bir adamın, yıllar sonra İstanbul'da kurduğu kendi ailesiyle beraber tekrar baba ocağına ve özüne dönme serüvenini konu almaktadır. İstanbul'da tanışıp evlendiği karısı ve şimdi yirmili yaşlarda olan çocukları, kahramanımızın büyüdüğü ve yetiştiği ortamdan tamamen uzaktır. Kendisi de aradan geçen yaklaşık yirmi beş senede, ailesini, geleneklerini, adetlerini, yaşam tarzını ve hatta türkülerini bile unutmuştur. İstanbul'un gündelik hayatının telaşında anne- babasından öğrendiklerini çocuklarına öğretmemiştir. Bu aslında ülkemizde yaşanmış ve yaşanmakta olan göç hikayelerinden yalnızca biridir. Mustafa Ali'nin hikayesini ilginç kılan ise yirmi beş yıl sonra yaşadığı yerlere, birlikte büyüdüğü insanlara ve doğaya mecburen de olsa geri dönmesidir. Aslında gerçek şu'dur ki; hayat, köylünün olduğu yerdedir. Köylü, yaşamını, toprağı işlediği elleriyle ve alın teriyle idame ettirir. Zamanla köydeki yaşam, köylülerin dayanıklı ve kanaatkar yapıları bizim 'İstanbullu' aileye de geçecek, güzel günlerde olduğu gibi kötü günlerde de bir arada olmayı öğrenecekler, aile bağlarının aslında ne kadar önemli olduğunu anlayacaklardır.

KALK GİDELİM DİZİSİ NE ZAMAN, HANGİ KANAKLDA?

Şimdilerde tekrar bölümleri yayınlanan Kalk Gidelim dizisi hafta içi her sabah 07:55 'te TRT1 ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor.

KALK GİDLİM DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

TRT ekranlarda izleyicisiyle buluşan Kalk gidelim dizsi izleyicilerinde büyük iz bıraktı .Dizinin izleyicileri dizde oynayan oyuncuları merak ediyor. İşte çok konuşulan ve izleyicide büyük ilgi uyandıran dizi kalk gidelim 'in oyuncu kadrosu!