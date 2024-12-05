Üye Girişi
Haberler
Esad'ın planı açık oldu: Hama'dan taktiksel çekildik

Esad'ın planı açık oldu: Muhaliflerin son zaferi için söyledikleri düşündürücü

 ABD'de 7 büyüklüğünde deprem! 2 eyalette Tsunami uyarısı yapıldı

ABD'de 7 büyüklüğünde deprem! 2 eyalette Tsunami uyarısı yapıldı

 ABD'de deprem sonrası tsunami paniği! Halk iç kesimlere kaçmaya başladı, uzun kuyruklar oluştu

Halk iç kesimlere kaçmaya başladı, uzun kuyruklar oluştu
Bahçeli, Öcalan çağrısını geometri hesabı yaparak anlattı

Bahçeli, Öcalan çağrısını geometri hesabı yaparak anlattı

Kalifornia deprem mi oldu? Kalifornia deprem şiddeti kaç, ölen var mı?

Kalifornia deprem mi oldu? Kalifornia deprem şiddeti kaç, ölen var mı?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'de California açıklarında 7.0 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı. California deprem mi oldu? California deprem şiddeti kaç, ölen var mı?

ABD'de Kaliforniya açıklarında 7.0 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı. Deprem Kuzey Kaliforniya'da geniş çapta hissedildi ve yetkililer tsunami uyarısında bulundu. ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu'na göre deprem, Oregon sınırı yakınındaki Humboldt ilçesinde küçük bir şehir olan Ferndale'in batısında meydana geldi.

KALİFORNİA DEPREM Mİ OLDU?

ABD'de Kaliforniya açıklarında 7.0 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.Deprem Kuzey Kaliforniya'da geniş çapta hissedildi ve yetkililer tsunami uyarısında bulundu. ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu'na göre deprem, Oregon sınırı yakınındaki Humboldt ilçesinde küçük bir şehir olan Ferndale'in batısında meydana geldi.

Deprem, sakinlerin birkaç saniye boyunca yuvarlanma hareketi hissettiği San Francisco kadar güneyde de hissedildi. Bunu daha küçük artçı sarsıntılar takip etti.

TSUNAMİ UYARISI

Türkiye saati ile 22.44'te; yerel saat ile 11.44'te meydana gelen depremin yerin 14 kilometre derinliğinde kaydedildiği bildirildi.

Deprem özellikle sahil kentlerinde şiddetli bir şekilde hissedilirken, yetkililer tsunami uyarısında bulundu.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
img

Sınıfa giren yarasa tarafından ısırılan öğretmen hayatını kaybetti
img

Tarkan'ın Büyücü Gosha'sının son hali
img

Ünlü şarkıcının zor anları! Hasan Can'ın adını duyunca verdiği tepki bomba
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Osimhen PSG'ye mi gidecek? TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu İSTİFA olayı nedir? Amerika'da deprem mi oldu? SON DAKİKA ABD depremde ölen var mı, kaç kişi öldü? Kalifornia deprem mi oldu? Kalifornia deprem şiddeti kaç, ölen var mı? Cep telefonu kaç taksit oldu? Firmino Fenerbahçe'ye mi geliyor? Bournemouth Tottenham CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Bournemouth Tottenham maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Bournemouth Tottenham maçı hangi kanalda, nasıl izlenir? İbrahim Hacıosmanoğlu kimdir? Emre Kongar Tele1 den ayrıldı mı, Emre Kongar neden yok? Fulham Brighton CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Fulham Brighton maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.