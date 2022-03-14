Kalfa ne demek? Kalfa anlamı ne?

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen kalfa kelimesinin ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, kalfa anlamı ne? kalfa ne demek?

KALFA NE DEMEK?

1. bilgisi ve uzluğu çırakla usta arasında bulunan zanaatçı, usta yardımcısı. 2. ustalıktan yetişmiş ve mimarın çizdiği planı ustalara ve işçilere uygulatarak mimara yardım eden kimse.

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