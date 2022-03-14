Kalfa ne demek? Kalfa anlamı ne?
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Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan kalfa, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, kalfa ne demek? kalfa anlamı ne? İşte, kalfa kelimesinin anlamı!
Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen kalfa kelimesinin ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, kalfa anlamı ne? kalfa ne demek?
KALFA NE DEMEK?
1. bilgisi ve uzluğu çırakla usta arasında bulunan zanaatçı, usta yardımcısı.
2. ustalıktan yetişmiş ve mimarın çizdiği planı ustalara ve işçilere uygulatarak mimara yardım eden kimse.
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