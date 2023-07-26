Halka arz takip eden vatandaşlar Kaleseramik halka arz ne zaman? sorusunu merak ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu, Kaleseramik halka arz başvurusunun onaylandığını açıkladı. Vatandaşlar ise Kaleseramik ne zaman borsada işlem görecek? KLSER Kaleseramik halka arz sonuçları açıklandı mı? sorularına yanıt aradı. İşte merak edilenler...

Kaleseramik halka arz ne zaman işlem görecek? sorusu gündemde yer alıyor. Alfa solar halka arzından sonra gündeme Kaleseramik halka arz kodu ne? soruları düştü. Vatandaşlar Kaleseramik ne zaman borsada işlem görecek? KLSER Kaleseramik halka arz sonuçları açıklandı mı? sorularını merak ediyor. İşte Kaleseramik alabileceğiniz bankalar!

KALESERAMİK HALKA ARZ NE ZAMAN?

Kaleseramik, halka arz tarihi 20-21 Temmuz olarak belirlendi.

KALESERAMİK HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Kaleseramik halka arz sonuçları açıklandı. Yapılan açıklama ise şöyle:

"20-21 Temmuz 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen Kaleseramik, Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş. paylarının halka arzı tamamlanmıştır. Halka arzda pay başına fiyat 25,00 TL olarak belirlenmiş ve halka arz edilen 109.390.465 adet payın tamamı satılmıştır. Halka arz boyutu 2.734.761.625 TL ve halka açıklık oranı %21,25 olarak gerçekleşmiştir. Halka arzda, toplam 9.148.048.550,00 TL tutarında ve 365.921.942 adet paya karşılık gelen, toplam 2.002.245 adet filtrelenmemiş başvuru alınmıştır. Halka arzda,

- Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar'a tahsis edilen payların 2,6 katı,

- Kale Grubu Çalışanları'na tahsis edilen payların 1,7 katı ve

- Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar'a tahsis edilen payların 6,3 katı talep toplanmıştır. Böylece, halka arzda planlanan tahsisatın toplam 3,3 katı talep toplanmıştır. Halka arz sonucunda, 1.917.446 adedi Yurtiçi Bireysel Yatırımcı olmak üzere, toplam 1.919.116 yatırımcıya dağıtım gerçekleştirilmiştir. Halka arz sonucunda, halka arzın, - %79,00'ına denk gelen 86.418.467 adet pay Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar'a,

- %1,00'ına denk gelen 1.093.905 adet pay Kale Grubu Çalışanları'na ve

- %20,00'ına denk gelen 21.878.093 adet pay Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar'a dağıtılmıştır. Halka arza ilişkin planlanan tahsisat, yatırımcılardan toplanan talep ve gerçekleşen dağıtım bilgisi, aşağıdaki tabloda sunulmaktadır."

KALESERAMİK HANGİ BANKALARDA VAR?

Kaleseramik, AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla alınabilecek.

KALESERAMİK NE ZAMAN BORSADA İŞLEM GÖRECEK?

Kaleseramik, halka arz talep toplama işlemlerinin tamamlanmasının ardından 27 Temmuz'da işlem görmesi bekleniyor.

KALESERAMİK HİSSE FİYATI NE?

Kaleseramik 25,00 TL'den halka arz olacak.

KALESERAMİK HALKA HİSSE KODU NE?

Kaleseramik hisse kodu #KLSER olarak açıklandı.

KALESERAMİK KAÇ LOT VERİYOR?

Kaleseramik şirketi 109,390,465 lot veriyor.

KALESERAMİK ORANSAL MI, EŞİT DAĞITIM MI?

Şirket halka arzda eşit dağıtım yapacak.