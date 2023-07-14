Kaleseramik halka arz ne zaman işlem görecek? Kaleseramik halka arz kaç lot verir? Kaleseramik halka arz enerji oransal mı?

Halka arz takip eden vatandaşlar Kaleseramik halka arz ne zaman? sorusunu merak ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu, Kaleseramik halka arz başvurusunun onaylandığını açıkladı. Vatandaşlar ise Kaleseramik halka arz ne zaman? Kaleseramik halka arz hangi bankada var? Kaleseramik halka arz enerji oransal mı? Kaleseramik halka arz ne zaman işlem görecek? sorularına yanıt aradı. İşte merak edilenler...