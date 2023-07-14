Kaleseramik halka arz ne zaman işlem görecek? Kaleseramik halka arz kaç lot verir? Kaleseramik halka arz enerji oransal mı?
Gündem Haberleri
Halka arz takip eden vatandaşlar Kaleseramik halka arz ne zaman? sorusunu merak ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu, Kaleseramik halka arz başvurusunun onaylandığını açıkladı. Vatandaşlar ise Kaleseramik halka arz ne zaman? Kaleseramik halka arz hangi bankada var? Kaleseramik halka arz enerji oransal mı? Kaleseramik halka arz ne zaman işlem görecek? sorularına yanıt aradı. İşte merak edilenler...
Kaleseramik halka arz ne zaman işlem görecek? sorusu gündemde yer alıyor. Alfa solar halka arzından sonra gündeme Kaleseramik halka arz kodu ne? soruları düştü. Vatandaşlar Kaleseramik halka arz kaç lot verir? Kaleseramikhalka arz hangi bankada var? Kaleseramik halka arz enerji oransal mı? Kaleseramik halka arz ne zaman işlem görecek? sorularını merak ediyor. İşte Kaleseramik alabileceğiniz bankalar!
Kaleseramik, halka arz tarihi henüz belirlenmedi.
Kaleseramik, AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla alınabilecek.
Kaleseramik, halka arz talep toplama işlemlerinin tamamlanmasının ardından borsada işlem görmeye başlayacak.
Kaleseramik 25,00 TL'den halka arz olacak.
Kaleseramik hisse kodu #KALES olarak açıklandı.
Kaleseramik şirketi 109,390,465 lot veriyor.
Şirket halka arzda eşit dağıtım yapacak.