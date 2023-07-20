Kaleseramik halka arz kaç lot verir? Kaleseramik halka arz hisse fiyatı ne? Kaleseramik ne zaman işlem görecek? Kaleseramik halka arz hisse kodu ne?

Halka arz takip eden vatandaşlar Kaleseramik halka arz ne zaman? sorusunu merak ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu, Kaleseramik halka arz başvurusunun onaylandığını açıkladı. Vatandaşlar ise Kaleseramik halka arz kaç lot verir? Kaleseramik halka arz ne zaman işlem görecek? Kaleseramik halka arz hisse kodu ne? sorularına yanıt aradı. İşte merak edilenler...