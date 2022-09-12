Kaleciden seken top ofsayt olur mu? Futbol kuralları özellikle önemli maçlarda futbolseverler tarafından araştırılmakta. VAR'ın da futbol içerisinde aktif rol almasının ardından ofsayt pozisyonları çizgi teknolojisiyle izlenmeye başlansa da kurallar ve pozisyonlar tartışılmaya devam ediyor. Peki, Kaleciden seken top ofsayt olur mu? Kaleci vuruşundan ofsayt olur mu? Kaleciden dönen top ofsayt olur mu?

Futbolda maçların ardından birçok pozisyon konuşulmaya devam ediyor. Son dönemde VAR ve çizgi teknolojisinin futbola gelmesi de tartışmaları bitirmedi. Kuralların her sezon yenilenmesi ve maçlarda oluşan hakem hataları birçok kuralın tartışılmasına neden oluyor. Bu bağlamda birçok futbolsever internette kaleciden seken top ofsayt olur mu? Kaleci vuruşundan ofsayt olur mu? sorularını araştırmakta.



KALECİDEN SEKEN TOP OFSAYT OLUR MU?

SAVUNMADAN SEKEN TOP OFSAYT OLUR MU?