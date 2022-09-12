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Kaleciden seken top ofsayt olur mu? Kaleci vuruşundan ofsayt olur mu?

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Kaleciden seken top ofsayt olur mu? Kaleci vuruşundan ofsayt olur mu?

Kaleciden seken top ofsayt olur mu? Futbol kuralları özellikle önemli maçlarda futbolseverler tarafından araştırılmakta. VAR'ın da futbol içerisinde aktif rol almasının ardından ofsayt pozisyonları çizgi teknolojisiyle izlenmeye başlansa da kurallar ve pozisyonlar tartışılmaya devam ediyor. Peki, Kaleciden seken top ofsayt olur mu? Kaleci vuruşundan ofsayt olur mu? Kaleciden dönen top ofsayt olur mu?

Futbolda maçların ardından birçok pozisyon konuşulmaya devam ediyor. Son dönemde VAR ve çizgi teknolojisinin futbola gelmesi de tartışmaları bitirmedi. Kuralların her sezon yenilenmesi ve maçlarda oluşan hakem hataları birçok kuralın tartışılmasına neden oluyor. Bu bağlamda birçok futbolsever internette kaleciden seken top ofsayt olur mu? Kaleci vuruşundan ofsayt olur mu? sorularını araştırmakta.


KALECİDEN SEKEN TOP OFSAYT OLUR MU?

Ancak bu kural genişletildi. Örneğin ofsayt pozisyonunda olan bir oyuncu kaleciden dönen topla buluşmadan önce savunma araya girdi. Savunma topu uzaklaştırmak yerine topu kontrol ederse ofsaytta olan oyuncu da bu topa müdahale ederse ofsaytta sayılmayacak.

Kaleciden seken top ofsayt olur mu? Kaleci vuruşundan ofsayt olur mu?

SAVUNMADAN SEKEN TOP OFSAYT OLUR MU?

Mevcut kurallara göre ofsaytta bulunan ama ilk anda topa müdahale etmeyen bir oyuncu, direkten veya rakibinden seken topa müdahale edince, ofsayt çalınıyordu. Değişiklikle ofsaytta olan bir oyuncu ilk etapta topa müdahale etmese bile kalecinin ya da rakip savunmanın kurtardığı topa giderse ofsayt sayılacak.
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