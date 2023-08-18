Kale Seramik katılım endeksine uygun mu? Kale Seramik katılım endeksi açıklandı mı?

Halka arz takip eden vatandaşlar Kale Seramik halka arz oransal mı, eşit mi? sorusunu merak ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu, Kale Seramik halka arz başvurusunun onaylandığını açıkladı. Peki, Kale Seramik halka arz katılım endeksine uygun mu? Kale Seramik hisse sonuçları açıklandı mı? Detaylar haberimizde...

Kale Seramik halka arz katılım endeksine uygun mu? sorusu gündemde yer alıyor. Alfa solar halka arzından sonra gündeme Kale Seramik kaç lot verir, hisse kodu ne? soruları düştü. Vatandaşlar Kale Seramik halka arz katılım endeksine uygun mu? Kale Seramik hisse sonuçları açıklandı mı? sorularını merak ediyor. İşte merak edilenler...

KALE SERAMİK KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Kale Seramik enerji endeksine uygun olan halka arzlar arasında yer alıyor. Helal hassasiyeti olan borsa yatırımcıları için uygun olduğu değerlendirilmektedir. Kale seramik, halka arz kapsamında 20 - 21 Temmuz 2023 tarihleri arasında halka arz edilmişti.

Kaleseramik halka arz sonuçları açıklandı. Yapılan açıklama ise şöyle:

"20-21 Temmuz 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen Kaleseramik, Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş. paylarının halka arzı tamamlanmıştır. Halka arzda pay başına fiyat 25,00 TL olarak belirlenmiş ve halka arz edilen 109.390.465 adet payın tamamı satılmıştır. Halka arz boyutu 2.734.761.625 TL ve halka açıklık oranı %21,25 olarak gerçekleşmiştir. Halka arzda, toplam 9.148.048.550,00 TL tutarında ve 365.921.942 adet paya karşılık gelen, toplam 2.002.245 adet filtrelenmemiş başvuru alınmıştır.