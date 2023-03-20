Kale Seramik halka arz ne zaman? Kale Seramik kaç lot verir, hangi bankalarda var? Kale Seramik oransal mı, eşit mi? KALES halka arz ne zaman?
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Halka arz takip eden vatandaşlar Kale Seramik halka arz ne zaman? sorusunu merak ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu, Kale Seramik halka arz başvurusunun onaylandığını açıkladı. Vatandaşlar ise Kale Seramik halka arz ne zaman? Kale Seramik kaç lot verir, hangi bankalarda var? Kale Seramik oransal mı, eşit mi? KALES halka arz ne zaman? sorularına yanıt aradı. İşte merak edilenler...
EKSUN halka arz ne zaman işlem görecek? sorusu gündemde yer alıyor. Alfa solar halka arzından sonra gündeme Eksun Gıda halka arz kodu ne? soruları düştü. Vatandaşlar Kale Seramik halka arz ne zaman? Kale Seramik kaç lot verir, hangi bankalarda var? Kale Seramik oransal mı, eşit mi? KALES halka arz ne zaman? sorularını merak ediyor. İşte Kale Seramik alabileceğiniz bankalar!
Kale Seramik halka arz tarihi henüz duyurulmadı.
Kale Seramik, Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla alınabilecek.
Kale Seramik, halka arz talep toplama işlemlerinin tamamlanmasının ardından borsada işlem görmeye başlayacak.
Kale Seramik fiyatı henüz belirlenmedi.
Kale Seramik hisse kodu #KALES olarak açıklandı.
Kale Seramik şirketi 109,390,465 Lot Lot veriyor.
Şirket halka arzda bireysele Eşit Dağıtım dağıtım yapacak.