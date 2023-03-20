Kale Seramik halka arz ne zaman? Kale Seramik kaç lot verir, hangi bankalarda var? Kale Seramik oransal mı, eşit mi? KALES halka arz ne zaman?

Halka arz takip eden vatandaşlar Kale Seramik halka arz ne zaman? sorusunu merak ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu, Kale Seramik halka arz başvurusunun onaylandığını açıkladı. Vatandaşlar ise Kale Seramik halka arz ne zaman? Kale Seramik kaç lot verir, hangi bankalarda var? Kale Seramik oransal mı, eşit mi? KALES halka arz ne zaman? sorularına yanıt aradı. İşte merak edilenler...