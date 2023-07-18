Çanakkale'nin en önemli değerlerinden biri olan Kale Seramik'in halka arz başvurularının onaylandığı duyuruldu. Vatandaşların ise merak ettiği bir konu olan Kale Seramik halka arz ne zaman? Gündem oldu. Peki, Kale Seramik halka arz ne zaman, hangi bankalar? Kale Seramik halka arz izahname nedir, tarihi ne zaman? Detaylar haberimizde…

Geçtiğimiz hafta halka arz olunması için başvuru yapan Kale Seramik ve Fuzul Gayrimenkul için bir son dakika gelişmesi yaşandı. Yatırımcıların merak ettiği konulardan biri olan Kale Seramik halka arz ne zaman? Sorusu araştırılıyor. Peki, Kale Seramik halka arz ne zaman, hangi bankalar? Kale Seramik halka arz izahname nedir, tarihi ne zaman? İşte detaylar…

KALE SERAMİK HALKA ARZ NE ZAMAN?

Kaleseramik, halka arz kapsamında 20 - 21 Temmuz 2023 tarihleri arasında 2 gün süre ile paylarının satışını gerçekleştirecek.

Kaleseramik halka arzında 1 TL nominal değerli paylar 25 TL sabit fiyatından satılacak. Satılan paylar, bireysel yatırımcıya ve şirket çalışanlarına eşit dağıtılacak. Şirket, halka arz yoluyla mevcut sermayesini 405.388.195,51 TL'den 514.778.660,51 TL'ye çıkaracak olup halka arzda 109.390.465 TL nominal bedelli pay satışı gerçekleştirecek. Buna göre halka arz büyüklüğünün yaklaşık 2,7 milyar TL olması beklenirken halka açıklık oranı yüzde 21,25 olacak.

Şirket izahnamesine göre satılacak payların yüzde1'i şirket çalışanlarına yüzde 79'u yurt içi bireysel yatırımcılara ve yüzde 20'si yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edildi.