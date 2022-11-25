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Kale biber tatarı nedir, nasıl yapılır? MasterChef Kale biber tatarı tarifi ve yapılışı! Kale biber tatarı malzemeleri!

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Kale biber tatarı nedir, nasıl yapılır? MasterChef Kale biber tatarı tarifi ve yapılışı! Kale biber tatarı malzemeleri!

TV8 ekranında yayınlanan MasterChef yarışması heyecanla devam ediyor. Bu akşam yayınlanan bölümde Leblebi çorbası yapıldı. İzleyiciler, kale biberi tatarı tarifini araştırmaya başladı. Peki, Kale biber tatarı nedir, nasıl yapılır? MasterChef Kale biber tatarı tarifi ve yapılışı! Kale biber tatarı malzemeleri!

TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Bu akşam ekranlara gelen bölümde oyuncular dokunulmazlık için yarışıyorlar. Bu akşam yayınlanan bölümde kale biber tatarı yapıldı. Peki, Kale biber tatarı nedir, nasıl yapılır? MasterChef Kale biber tatarı tarifi ve yapılışı! Kale biber tatarı malzemeleri!

KALE BİBER TATARI MALZEMELERİ!

10 adet kurutulmuş Kale biberi

6 yemek kaşığı süzme yoğurt

1 adet sarımsak

3-4 yemek kaşığı zeytinyağı

2 çay kaşığı kırmızı toz biber

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

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