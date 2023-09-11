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Kaldırımdan Giden Otomobil Sürücüsüne Cezai İşlem

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Arnavutköy Taşoluk Mahallesi'nde boş yola rağmen kaldırımdan giden otomobil sürücüsüne çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerden sonra polis tarafından tespit edilen sürücüye 2 bin 543 lira ceza yazıldı.

BOŞ yol yerine kaldırımdan giden otomobil sürücüsünü çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerden tespit edilen sürücüye polis, 2 bin 543 lira ceza yazdı.

Arnavutköy Taşoluk Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde boş yola rağmen kaldırımdan giden ve korna çalarak yol isteyen otomobil sürücüsünün o anlarını çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti. İhbar üzerine harekete geçen Arnavutköy Emniyet Müdürlüğü ekipleri, görüntüleri inceleyerek sürücüyü tespit etti. Sürücüye 2 bin 543 lira para cezası yazıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Otomobil

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