Kaldırımdan Giden Otomobil Sürücüsüne Cezai İşlem

Arnavutköy'de kaldırımdan giden otomobil sürücüsü, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Polis, sürücüyü tespit ederek 2 bin 543 lira ceza kesti.

Taylan ERGÜN / BOŞ yol yerine kaldırımdan giden otomobil sürücüsünü çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerden tespit edilen sürücüye polis, 2 bin 543 lira ceza yazdı.

Arnavutköy Taşoluk Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde boş yola rağmen kaldırımdan giden ve korna çalarak yol isteyen otomobil sürücüsünün o anlarını çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti. İhbar üzerine harekete geçen Arnavutköy Emniyet Müdürlüğü ekipleri, görüntüleri inceleyerek sürücüyü tespit etti. Sürücüye 2 bin 543 lira para cezası yazıldı.