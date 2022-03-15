Kaldırıma düşen kar kütlesinin altında kalmaktan saniyelerle böyle kurtuldular - Haberler

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Kaldırıma düşen kar kütlesinin altında kalmaktan saniyelerle böyle kurtuldular

İhlas Haber Ajansı - Uğur Ulu - Genel
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Kaldırıma düşen kar kütlesinin altında kalmaktan saniyelerle böyle kurtuldular Muş'ta 2 katlı bir iş yerinin çatısından kaldırıma düşen tonlarca ağırlıktaki kar kütlesinden saniyelerle kurtulan vatandaşların o anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaldırıma düşen kar kütlesinin altında kalmaktan saniyelerle böyle kurtuldular

MUŞ - Muş'ta 2 katlı bir iş yerinin çatısından kaldırıma düşen tonlarca ağırlıktaki kar kütlesinden saniyelerle kurtulan vatandaşların o anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Merkeze bağlı Atatürk Bulvarı Bankalar Caddesi'ndeki 2 katlı bir iş yerinin çatısında biriken kar kütlesi büyük bir gürültüyle yere düştü. Gürültüyü fark ederek bulundukları yerden kaçan vatandaşlar, ölümden saniyelerle kurtuldu. Vatandaşların kar kütlesinin altında kalmaktan saniyelerle kurtulduğu o an ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaldırıma düşen kar kütlesinin altında kalmaktan saniyelerle böyle kurtuldular

Kaldırıma düşen kar kütlesinin altında kalmaktan saniyelerle böyle kurtuldular

Kaldırıma düşen kar kütlesinin altında kalmaktan saniyelerle böyle kurtuldular

Kaldırıma düşen kar kütlesinin altında kalmaktan saniyelerle böyle kurtuldular

Kaldırıma düşen kar kütlesinin altında kalmaktan saniyelerle böyle kurtuldular

Kaldırıma düşen kar kütlesinin altında kalmaktan saniyelerle böyle kurtuldular

Kaldırıma düşen kar kütlesinin altında kalmaktan saniyelerle böyle kurtuldular

İhlas Haber Ajansı / Uğur Ulu - Genel

3. Sayfa, Genel, Haberler

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