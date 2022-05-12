Kalbimdeki Acı nerede çekildi? Kalbimdeki Acı ne zaman çekilmiştir, oyuncuları kim?

Kalbimdeki Acı nerede çekildi, sorusunun yanıtı sinema haberleri arasında araştırılan konular arasında yer alıyor. Kalbimdeki Acı ne zaman çekilmiştir, oyuncuları kim?

KALBİMDEKİ ACI NEREDE ÇEKİLDİ?

75 dakika uzunluğundaki filmin çekim yeri ise Bartın Türkiye'dir.

KALBİMDEKİ ACI KONUSU

Film, düşmanları tarafından sevgilisinden ayrılmaya zorlanan bir adamın öyküsünü konu edinir. Ferdi ve Zeynep'in yolları bir rastlantı sonucu kesişir. İki genç kısa zamanda duygusal olarak yakınlaşır. Ancak Ferdi bir çiftlikte çalışan ve ağaya yüklü miktarda borçlanan dedesine yardım etmek için habersizce ortadan kaybolur. Bu çiftlik Zeynep'in babası Naci Bey'e aittir. Zeynep'in çiftliğe gelmesiyle birlikte Ferdi için zorlu günler başlar. Zeynep babasının serveti ve aldığı eğitim nedeniyle Ferdi'yi hor görür. Bu sırada babası Zeynep'i Erol'la evlendirerek onun servetinden yararlanmayı plânlamaktadır. Zeynep ise çareyi Ferdi'yle kaçmakta bulur. Bu olay üçlü arasında yıllarca devam edecek bir kinin ortaya çıkmasına neden olacaktır.

Yapımcı : Yahya Kılıç

Yönetmen : Natuk Baytan

Senarist : Natuk Baytan

Tür : Dram

Yapım Yılı : 1983

Özellikler : 35 mm, Renkli

Süre : 75 dk

Ülke : Türkiye

Dil : Türkçe

Vizyon Tarihi : Kasım 1983

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