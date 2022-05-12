Kalbimdeki Acı nerede çekildi? Kalbimdeki Acı ne zaman çekilmiştir, oyuncuları kim?
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Natuk Baytan'ın senaryosunu yazdığı ve yönettiği 1983 yapımı Türk Kalbimdeki Acı nerede çekildi? Filmin başrollerinde Ferdi Tayfur ve Oya Aydoğan oynamaktadır. Filmin yapımcılığını ise Yahya Kılıç üstlenmiştir. Kalbimdeki Acı ne zaman çekilmiştir, oyuncuları kim?
Kalbimdeki Acı nerede çekildi, sorusunun yanıtı sinema haberleri arasında araştırılan konular arasında yer alıyor. Kalbimdeki Acı ne zaman çekilmiştir, oyuncuları kim?
KALBİMDEKİ ACI NEREDE ÇEKİLDİ?
75 dakika uzunluğundaki filmin çekim yeri ise Bartın Türkiye'dir.
KALBİMDEKİ ACI KONUSU
Film, düşmanları tarafından sevgilisinden ayrılmaya zorlanan bir adamın öyküsünü konu edinir. Ferdi ve Zeynep'in yolları bir rastlantı sonucu kesişir. İki genç kısa zamanda duygusal olarak yakınlaşır. Ancak Ferdi bir çiftlikte çalışan ve ağaya yüklü miktarda borçlanan dedesine yardım etmek için habersizce ortadan kaybolur. Bu çiftlik Zeynep'in babası Naci Bey'e aittir. Zeynep'in çiftliğe gelmesiyle birlikte Ferdi için zorlu günler başlar. Zeynep babasının serveti ve aldığı eğitim nedeniyle Ferdi'yi hor görür. Bu sırada babası Zeynep'i Erol'la evlendirerek onun servetinden yararlanmayı plânlamaktadır. Zeynep ise çareyi Ferdi'yle kaçmakta bulur. Bu olay üçlü arasında yıllarca devam edecek bir kinin ortaya çıkmasına neden olacaktır.
- Yapımcı : Yahya Kılıç
- Yönetmen : Natuk Baytan
- Senarist : Natuk Baytan
- Tür : Dram
- Yapım Yılı : 1983
- Özellikler : 35 mm, Renkli
- Süre : 75 dk
- Ülke : Türkiye
- Dil : Türkçe
- Vizyon Tarihi : Kasım 1983