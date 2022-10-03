Güçlü sesi ve şarkılarıyla sık sık adından söz ettiren başarılı sanatçı Kalben, geçtiğimiz akşam konser verdi. Kendini müziğin ritmine kaptırarak dans eden şarkıcı, kısa sürede sosyal medyanın gündemine girdi. Kalben'in dans videosu araştırılıyor. Ünlü şarkıcı Kalben'in sahnedeki dansı merak konusu oldu. Kalben dans videosu izle! (VİDEO) Kalben konser videosu İZLE!

"DANS EDEREK LİNÇ EDİLDİĞİM İÇİN GURUR DUYUYORUM"

Sahnedeki dansı beğenilmediği için binlerce kişinin tepkisini çeken Kalben, Instagram hesabından bir video yayınlayarak eleştirilere cevap verdi. Dansından dolayı eleştirilmekten rahatsız olmadığını belirten ünlü isim, "Dans ederek linç edildiğim için gurur duyuyorum. İyi ki dans ettiğim ve eğlendiğim için, bu memleketin kadınlardan beklediği şeyleri değil, kendi hayatımda yapmak istediğim şeyleri yaptığım için linç ediliyorum. Buradan dünyada bastırıldığını, tahakküm altında olduğunu, herhangi bir şekilde şiddete uğradığını hisseden, yaşayan bütün dünya güzeli insanlara sevgimi gönderiyorum. Bu nefret kalmıyor arkadaşlar. Geride şarkılar, danslar ve fotoğraflar kalıyor. Gerçekten mühim olan şeylere odaklanabildiğimize çok seviniyorum. Beni tanıyanlar sağ olsun. Tanımayanlar için de bir şey diyemeyeceğim" ifadelerini kullandı.

KALBEN DANS VİDEOSU İZLE!